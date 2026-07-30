İngiliz oyuncu Marcus Rashford, kiralık döneminin sona ermesinin ardından Katalan kulübüyle olan macerasının bittiğini duyurarak Barcelona'ya bir veda mesajı gönderdi. Bu karar, yönetimin Manchester United ile olan sözleşmesinin satın alma maddesini devreye sokmama kararı gölgesinde geldi.

Rashford, sosyal medya hesapları üzerinden bir mesaj paylaşarak Barcelona'daki deneyimine katkıda bulunan herkese minnettarlığını dile getirdi ve kulüpte geçirdiği dönemin kariyerinin en önemli duraklarından biri olarak kalacağını vurguladı.

İngiliz yıldız şunları söyledi: "Buradaki dönemimi olumlu ve unutulmaz bir deneyim haline getiren kulüpteki herkese son derece minnettarım. Her anın tadını çıkardım ve pek çok özel anıyı saklayacağım."

Şunları ekledi: "Kulübe ve tüm taraftarlarına gelecek sezon için başarılar diliyorum. Visca Barça!"

Rashford, mesajına iki fotoğraf ekledi; ilki adını ve numarasını taşıyan Barcelona forması, ikincisi ise Katalan takımının forması içinde çıktığı maçlardan biriydi.

Kiralık dönemi boyunca İngiliz milli oyuncu, çeşitli müsabakalarda 49 maça çıktı, bu maçlarda 14 gol kaydetti ve 14 asist yaparak takımda net bir hücum izi bıraktı.

Rashford'un mesajı, Barcelona'daki eski takım arkadaşlarından geniş yankı buldu; aralarında Raphinha, Gavi ve Bernal'in de bulunduğu bir dizi oyuncu ona veda etmeye özen gösterdi.

Bernal, Rashford'un paylaşımına yaptığı yorumda şunları yazdı: "Sana her türlü başarıyı diliyorum kardeşim, senin gibi bir oyuncuyla soyunma odasını paylaşmak benim için bir zevkti."

Böylece Rashford, kiralık döneminin sona ermesinin ardından Manchester United'a döndükten sonra Barcelona ile olan macerasına perde indirmiş oldu; geleceğinin bu yaz transfer döneminde netleşmesi bekleniyor.

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