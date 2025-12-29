Ve Juventus'un golcüsü Kenan Yıldız'dan sürpriz karar!

Bu sezon çıktığı 27 maçta 10 gol ve 8 asistlik bir performans gösteren Kenan Yıldız, Avrupa'nın en dikkat çeken oyuncularından biri haline geldi.

Mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan Kenan Yıldız ve Juventus'un sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşmaya varmak üzere olduğu iddia ediliyor.

2031'e kadar sözleşme yenilenecek

Juventus'ta bu sezon gösterdiği performansla Avrupa piyasasında birçok takımın ilgisini uyandırmayı başaran Kenan Yıldız, Juventus ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Real Madrid ve İngiltere Premier Lig kulüplerinin ilgisi olduğu konuşulan milli futbolcumuzun sözleşme durumuyla ilgili Juventus'un niyeti işi hızlıca bitirmek ve spekülasyonlara yer bırakmamak.

Ücret konusunda yaşanan anlaşmazlığın son maçlarda Kenan'ın gösterdiği performanstan çok memnun olan Juventus yönetiminin teklifini artırmasıyla çözülmesi bekleniyor.

İtalyan basını duyurdu

Tuttosport'un haberine göre Juventus CEO'su Damien Comolli ve Kenan Yıldız'ın menajerliğini üstlenen babası Engin Yıldız, Ocak ayında yapılacak olan toplantıda sözleşme görüşmelerini finalize edebilir.

Juventus'un 4,5 milyon Euro'luk teklifinden sonra anlaşma sağlanamamıştı. Söylentilere göre Juventus teklifini 6 milyon Euro + bonuslar olarak değiştirerek Kenan Yıldız'ı takımın en çok kazanan oyuncularından biri haline getirecek.