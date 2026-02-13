VAR-CICAL! Frenkie de Jong, 'skandal' sekiz dakikalık ofsayt kararıyla Barcelona'nın Atletico Madrid'e yenilmesine neden olduğu için öfkeli

Barselona'nın İspanya'nın başkentinde geçirdiği gece, tartışmalı bir VAR müdahalesinin Hansi Flick'in adamları için unutulması gereken bir geceyi gölgelemesiyle daha da kötüye gitti. Şu anda La Liga tablosunun zirvesinde yer alan Blaugrana takımı, Riyad Air Metropolitano'da ilk yarıda aldığı şoktan henüz kurtulamamışken, Pau Cubarsi bir gol geri kazanmış gibi görünüyordu. Ancak, sekiz dakikalık zorlu bir inceleme sonunda gol iptal edildi ve Barça'nın süperstarları ve teknik ekibi hakemlerin kararlarına öfkelendi.

Copa del Rey yarı finalinin ilk ayağı, felaket bir performans sergileyerek ilk yarıda dört gol geride kalan konuk takım için tam bir kabus oldu. Diego Simeone'nin takımı sahada coşarken, maçın ardından gündeme gelen konu, yarı otomatik ofsayt teknolojisinin başarısızlığı oldu. Bu durum, VAR hakemlerini manuel olarak çizgi çizmeye zorlarken, maç neredeyse on dakika boyunca tamamen durdu.

"Bu bir skandal!" – Frenkie de Jong sert çıktı

Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, karışık bölgede geçersiz sayılan gol hakkında sorulduğunda çekinmedi. Oyun kurucu, oyunu hızlandırmak için kullanılan teknolojinin bu kadar uzun ve kafa karıştırıcı bir gecikmeye neden olmasına inanamadı. De Jong gazetecilere, "Ofsayt fotoğrafında, Fermin'in şut attığı anda topa temasını bile göremezsiniz" dedi. "Daha sonra, savunmacının Lewandowski'nin bir metre gerisinde olduğu açıkça görülen başka bir görüntü ortaya çıktı. Bu çok garip, bu bir skandal."

Bu hayal kırıklığı, eski rakiplerine karşı zor bir akşam geçiren Eric Garcia tarafından da yinelendi. Barça'nın savunma oyuncusu, maç boyunca sürekli ve acımasızca açığa çıkan savunma hattının bir parçasıydı. Garcia, gecikmeyi "utanç verici" olarak nitelendirerek, yarı otomatik sistemin en çok ihtiyaç duyulduğu anda neden başarısız olduğunu ve oyuncuları geri dönüş girişimlerinin en kritik döneminde belirsizlik içinde bıraktığını sorguladı.

Flick, iletişim eksikliği karşısında şaşkın kaldı

Kariyerinin belki de en utanç verici yenilgisini yaşayan Hansi Flick, hakemlerin karar sürecini de aynı şekilde sert bir şekilde eleştirdi. Alman teknik direktör, saha kenarında dördüncü hakemle bu kararı hararetle tartışırken görüldü. "Bence böyle bir durumu çözmek için bu kadar uzun süre beklemek delilik. Yedi dakika, bir düşünün... Tekrarını izlediğimde, ofsayt olmadığı açıktı" dedi Flick maç sonrası basın toplantısında.

Teknik direktör, uzun süren ara sırasında hakem ekibinin "tamamen iletişim eksikliği"nden de şikayet etti. Takımı, ilham dolu bir Atletico Madrid ile başa çıkmakta zorlanırken, Flick, golün en azından ikinci maçta geri dönüş için bir platform sağlayacağını düşünüyordu. Bunun yerine, hakem komitesi daha sonra, ceza sahasındaki oyuncu yoğunluğu nedeniyle sistemde "modelleme hatası" yaşandığını itiraf etti ve Barça'nın kabul etmediği manuel müdahaleyi zorunlu kıldı.

Simeone, Barça'nın çöküşüyle Yamal'ı alay etti

Barça hakemlere öfkelenirken, Diego Simeone takımının üstünlüğünün her saniyesinin tadını çıkarmakla meşguldü. Arjantinli teknik adam, özellikle Ademola Lookman üçüncü golü attıktan sonra, saha kenarında oldukça neşeli görünüyordu. Hızla viral olan bir anda, Simeone, teknik alanın önünden geçerken genç oyuncuya skoru hatırlatmak için üç parmağını kaldırarak Barça'nın genç yeteneği Lamine Yamal'ı alaycı bir şekilde taklit ederken görüntülendi.

Aşağılama bununla da bitmedi, çünkü Robert Lewandowski'nin uzun vadeli halefi olarak Barcelona'ya transfer olacağı söylenen Julian Alvarez, devre bitmeden skoru 4-0'a getirdi. Raphinha ve Gavi gibi oyuncuların eksikliğini hisseden Barça için Atletico'nun yoğunluğu çok fazlaydı, ancak Simeone'nin maçtan sonra bahsettiği "Halk için sevinç" VAR tartışmalarıyla gölgelendi ve maçın ritmi bozuldu.

Metropolitano'daki kaosun ortasında odak noktası gelecek

Bu yenilginin etkileri sadece skorla sınırlı değil, tecrübeli forvet Robert Lewandowski şu anda kariyerinde belirleyici bir anla karşı karşıya. Polonyalı oyuncu, Barça'nın aleyhine verilen ofsayt kararının merkezindeydi ve sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte, ironik bir şekilde Atletico Madrid de dahil olmak üzere birçok kulübün onun imzası için yarıştığı söyleniyor. Lewandowski'nin bir sonraki hamlesini belirlemeden önce kulübün Mart ayında yapılacak başkanlık seçimlerini beklediği bildiriliyor.

Şu an için Flick ve takımı, 4 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak rövanş maçı öncesinde toparlanmanın bir yolunu bulmak zorunda. Eric Garcia'nın son dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçı kaçıracak olması ve VAR "skandalı"nın psikolojik etkisi hala taze olduğu için, bu zorlu görev her zamankinden daha da zor görünüyor. Barcelona, La Liga'da hala lider konumda olabilir, ancak Madrid'de yaşanan bu gece, teknoloji başarısız olduğunda ve savunma çöktüğünde, zirvede olanların bile yere çakılabileceğini kanıtladı.