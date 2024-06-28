Sırbistan'ın EURO 2024'te forma giymeyen yedke kalecisi turnuva devam ederken bir bar kavgasına karıştı.

Sırbistan'dan gelen haberlere göre, Torino kalecisi Vanja Milinkovic-Savic, Euro 2024 sırasında Münih'teki bir barda bir taraftarla fiziksel bir kavgaya karıştı.

27 yaşındaki kaleci, Almanya'daki turnuvada bir dakika bile oynamadı ve Sırbistan, Slovenya ve Danimarka ile berabere kaldıktan sonra İngiltere'ye yenilerek elendi. Sırbistan'ın iki puanı, onların eleme aşamasına geçmesi için yeterli olmadı.

Milinkovic-Savic'in taraftarlarla kavgası

Sırp gazetesi Telegraf'a göre, Milinkovic-Savic, Danimarka maçı öncesi izin gününde Sırpların yoğun olarak bulunduğu bir barda içki içerken bir taraftarla kavgaya karıştı.

İddiaya göre, bir taraftar onu bardayken görüp, neden takım arkadaşlarıyla hazırlık yapmadığını sorguladı. Gerginlik tırmandı ve Milinkovic-Savic'in taraftara küfür edip yumruk attığı öne sürüldü. Bar güvenliği ve sahibi müdahale ederek ikiliyi ayırdı.

Gazete, bar sahibiyle iletişime geçti ve bar sahibinin verdiği bilgiye göre, Milinkovic-Savic'in milli takım şortu giymesi nedeniyle güvenlik görevlilerinin onu tanımayıp içeri almak istememesi üzerine tartışma çıktığını belirtti.

Bar sahibi, olaya müdahale ederek Milinkovic-Savic'i içeri davet ettiğini ancak onun bunu reddettiğini söyledi. Olay, barın bahçesinde yaşandı ve sonunda her şeyin çözüldüğü belirtildi.