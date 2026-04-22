Van Hanegem, Hollanda milli takımındaki bir oyuncudan son derece rahatsız

Eski orta saha oyuncusu Willem van Hanegem, "Willem & Wessel" podcast'inde Xavi Simons'un davranışlarından hoşnut olmadığını belirtti. Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu, Van Hanegem'in oynadığı dönemde takım arkadaşları tarafından "dışlanmıştı".

Simons, Cumartesi öğleden sonra Tottenham Hotspur formasıyla Brighton & Hove Albion'a karşı 2-2 berabere kaldı. Mükemmel bir asist yaptı ve ikinci golü kendisi attı.

Golünün ardından (77. dakikada 2-1), Simons formasını çıkardı ve kollarını açarak saha kenarındaki çitlerin üzerine çıktı. Sonunda Brighton, uzatma dakikalarında skoru eşitledi.

"O, tüm bunları kendisi için çok önemli buluyor," diye başlıyor Van Hanegem. "Böyle bir oyuncu bizim zamanımızda oynasaydı... Eğer teknik direktör onu oyundan çıkarmazsa, biz oyuncular olarak onu oyundan atardık," diyor Van Hanegem, VoetbalPrimeur'un podcast'inde.

"Koeman bunu görse," diye devam ediyor De Kromme. "Hiçbir şey söylemez miydi? Bu olamaz, değil mi?"