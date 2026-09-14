Willem van Hanegem, Willem & Wessel podcastinde Feyenoord kalecisi Tjark Ernst’i eleştirdi. Rotterdam ekibinin eski oyuncusu ve teknik direktörü, bu çerçevede eski bir tanıdığın geri dönmesi gerektiğini savundu.

Van Hanegem, Ernst’in geçen hafta Şampiyonlar Ligi’nde FC Barcelona’ya 5-1 kaybedilen maçta birkaç kez hata yaptığını gördü. "Her şey onun suçu değil. Ama birkaç gol öyle. Her seferinde biraz eksik kaldığı hissine kapılıyorum, yoksa belki onları çıkarırdı."

Emekli teknik adam, Ernst’in olası yerine tanıdık bir ismi öne sürüyor. "Bijlow’u geri getiremez miyiz? Güzel olurdu. Bir şeyi biliyorsun: O bir Feyenoordlu. O zaman neden olmasın? Takımında çok sayıda gerçek Feyenoordlu olmasını sağlamalısın. En güzeli de bu."

Bijlow, ocak ayında Feyenoord’dan İtalyan ekibi Genoa’ya transfer olmuştu. Hollandalı kaleci geçen cumartesi Frosinone’ye karşı oynanan iç saha maçında kaleyi korudu ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Van Hanegem, pazar günü PEC Zwolle karşısında alınan 0-7’lik galibiyetten memnun. De Kromme yine de hemen eleştirel bir not düşüyor. "Şimdi yine sadece ne kadar iyi olduğunu söyleyip durursak, gelecek hafta yine tokadı yeriz. Çok erken sevinmeyin, bu Feyenoord’a yakışır."

Feyenoord’u yakından takip eden isim, özellikle Zwolle’de devre arasından sonra gol atan Jivayno Zinhagel adına mutlu. "Yine genç bir çocuk, bu beni gerçekten iyi hissettiriyor. Hemen harika olduğunu söylemiyorum. Ama o gol, harika bir toptu. Feyenoordlu olduğu için bilinçli olduğunu söyleyeceğim."

"Geçen hafta diğer tarafta yine on yedi yaşında bir delikanlının da böyle bir gol atmış olması da gerçekten absürt. Umarım bunu sürdürürler" diyen Van Hanegem, NEC deplasmanında gol atan Jerayno Schaken’i kastetti.