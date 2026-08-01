Van Halst, Canal Parade'de konuştu: "Bu aslında olamaz"

Jan van Halst, Hollanda futbol dünyasında eşcinselliğin kabulü konusunda hâlâ atılması gereken çok fazla adım olduğunu düşünüyor. Analist, Cumartesi günü Amsterdam’daki Canal Parade sırasında De Telegraaf’a böyle konuştu.

"Bence hâlâ yapılacak çok iş var. Bana göre bu, hâlâ muhafazakâr bir maço kültürü. Yine de giderek daha iyiye gidiyor. Bunun için yoğun şekilde çalışılıyor" diyen eski futbolcu, her şeye rağmen geleceğe iyimser bakmayı sürdürüyor. "Bu konuyla ilgilenen çeşitli kurumlar var. Bu da umut veriyor."

"Ama her şeyin tamam olduğunu düşündüğünüz anda, her şey yeniden başlıyor. Bunun üzerinde çalışmayı sürdürmeliyiz" diyen Van Halst, bunun hemen ardından Hollanda’da oyuncuların hiçbir zaman açılmadığı yönündeki ifadeyle karşılaşıyor.

"Hollanda için bilmiyorum. Dünya genelinde ise evet" diye vurguluyor Van Halst. "Ama çoğu zaman ancak kariyerlerinden sonra. Demek ki bunun baskıyla ilgili bir yönü var ve güvenlik duygusu da mevcut değil. Bu, gerçekten üzerinde çalışılması gereken konulardan biri. Çünkü bu aslında kabul edilemez."

Van Halst, futbolcuların açılmaya cesaret edememesini bir bakıma anlayabildiğini söylüyor. "Bunun beraberinde neler getirdiğini küçümsememek gerekir. Kendi perspektifimden şunu söyleyebilirim: İlk adımı atmanız gerekir. Ama bir de kendinizi onların yerine koyun."

"Üstelik burada özellikle soyunma odasından da söz etmiyorum. Çünkü benim deneyimime göre o kadar da büyük bir mesele değil. Orada sadece şakalar yapılıyor. Kel kafalar hakkında, nereden geldiğiniz hakkında. Ama mesele daha çok bunun etrafındaki çevre. Seyirci, basın. Asıl yapılacak iş orada."

Van Halst son olarak, eşcinsel oyuncular tanıyıp tanımadığı sorusuna da yanıt verdi. "Hayır. Dürüstçe söylemek gerekirse hayır. Profesyonel futbolculardan söz ediyorsanız. Belki de onlar daha baştan eleniyordur. Kendilerini rahat hissetmiyorlardır. Ve profesyonel futbola adım atmadan önce daha erken ayrılıyorlardır. Bu mümkün."

"Ve tabii ki bu ciddi bir durum. Bu, güvenlikle ilgili. Demek ki profesyonel futbola erişim sağlamak için bu, herkes açısından hâlâ yeterli değil" diyen analist, eşcinsel oyuncular için daha iyi günler umudunu koruyor. "Bu umuttan asla vazgeçmemelisiniz. Ve bu tür günler de bunun için iyi. Farkındalık yaratmayı sürdürmek için. Umarım bu bir gün futbola da yansır."