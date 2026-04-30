Van Gaal, Ajax transferini son anda engelledi: "Ayrılmam gerçekten çok yakındı"

Sean Steur geçen yaz FC Volendam'da bir macera yaşamak için Ajax'tan geçici olarak ayrılmak üzereydi, ancak bu transfer son anda gerçekleşmedi. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Louis van Gaal'ın müdahalesi üzerine kiralanma planının suya düştüğünü gördü. Denetim Kurulu danışmanı, ayrılmanın iyi bir fikir olmadığına karar verdi.

Steur, daha fazla süre alabilmek için başlangıçta geçici bir transferden yanaydı. Teknik direktör John Heitinga yönetiminde A takımdaki geleceği sınırlı görünüyordu, bu da kiralanmasını cazip hale getiriyordu. FC Volendam teklifte bulundu ve anlaşma sadece bir formalite gibi görünüyordu.

Transfer o kadar ilerlemişti ki, geleneksel fotoğraflar bile çekilmişti. O anda geçici bir transferin önünde hiçbir engel yok gibi görünüyordu. Ancak Van Gaal'ın duruma müdahale etmesiyle işler aniden başka bir yöne döndü.

Voetbal International ile yaptığı röportajda Steur o dönemi şöyle değerlendiriyor: “Kiralanmam gerçekten çok yakındı,” diyor. “FC Volendam güzel bir kulüp ve ligde kalma şanslarının yüksek olmasına seviniyorum, bu harika olurdu.”

Ancak orta saha oyuncusu, sonuçta bunun kendisi için iyi sonuçlandığını vurguluyor. Ajax'ta yine de şans buldu ve kulüp içinde kendini daha da geliştirdi. Bu nedenle transferin gerçekleşmemesini pişmanlık duymadan geriye dönüp bakıyor.

Özellikle Van Gaal'ın kendisiyle kişisel olarak konuşması çok özel bir andı. Tecrübeli teknik direktör, hazırlık dönemindeki bir antrenmanı izledi ve ardından Steur ile görüşmek istedi. “Bana şöyle dedi: ‘Benim takımımda her zaman oynardın’,” diye hatırlıyor Steur. “Bunu, futbol dünyasında elbette çok büyük bir isimden gelen çok güzel bir iltifat olarak gördüm.”

Heitinga'nın görevden alınmasının ardından Steur, Fred Grim tarafından A takım kadrosuna dahil edildi. Şu ana kadar Ajax 1'de 21 resmi maça çıktı ve Feyenoord'a karşı oynanan Derbi'de (1-1) kulüp için ilk golünü attı.