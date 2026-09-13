Liverpool'un Hollandalı kaptanı Virgil van Dijk, uluslararası geleceğiyle ilgili bir karar vermek amacıyla ülkesinin milli takımının yeni teknik direktörü Xavi Hernandez ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi.

35 yaşındaki Van Dijk, futbol kariyeri boyunca ülkesinin milli takımıyla 96 uluslararası maça çıktı.

Ancak Hollanda Futbol Federasyonu, milli takımın Dünya Kupası'nda son 32 turuna ulaşmakla yetinmesinin ardından bir liderlik değişikliği yaşıyor. Ronald Koeman turnuvanın ardından ayrıldı ve yerine eski Barcelona teknik direktörü Xavi Hernandez getirildi.

İngiliz "Mirror" gazetesine göre, Van Dijk'ın gelecekte Hollanda milli takımında rol alıp almayacağı konusunda bazı belirsizlikler bulunuyor gibi görünüyor ve savunmacı, bir karara varma çabasıyla yeni teknik direktör Xavi ile görüşmeler yapmayı istedi.

Hollanda basını, önümüzdeki haftalarda iki taraf arasında yeni bir görüşme yapılacağını bildirdi. Ayrıca Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Atletico Madrid ile karşılaştığı hafta ortasında da görüşmeler gerçekleştirmişlerdi.

Van Dijk geleceği hakkında geçtiğimiz günlerde şunları söyledi: "Hâlâ takıma değer ve önem katabilecek durumda olduğumu hissediyorum. Bu konuda anlaşırsak, 2028 Avrupa Uluslar Kupası'ndan önce önümüzde iyi iki yıl var. Anlaşamazsak, ne olacağını göreceğiz."

Hollanda milli takımı, uluslararası ara dönemi boyunca dört maç oynayacak. UEFA Uluslar Ligi'ndeki açılış maçında Almanya ile karşılaşacak, ardından Sırbistan'a karşı iki maç ve Yunanistan'a karşı bir maç oynayacak.

Van Dijk uluslararası geleceğini yakında netleştirmeyi hedeflerken, aynı durum Liverpool ile geleceği için de geçerli. Zira Hollandalı oyuncunun Liverpool ile sözleşmesinde yalnızca bir yıl kaldı. Kulüp yönetiminin sözleşme yenileme müzakerelerini gelecek yıla erteleyeceğine dair spekülasyonlar da var.

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