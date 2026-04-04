Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

Van Dijk, Liverpool'u City karşısında zor durumda bıraktı

Liverpool'un kaptanı Hollandalı Virgil van Dijk, FA Cup çeyrek finalinde Manchester City ile oynanan maçta Reds'i zor durumda bıraktı.

Van Dijk, ilk yarının 37. dakikasında ceza sahası içinde Manchester City'nin yıldızı Neco O'Reilly'yi faulle durdurarak Pep Guardiola'nın takımına bir penaltı kazandırdı.

Norveçli forvet Erling Haaland, kaleci Giorgi Mamardashvili'nin kalesine penaltıyı başarıyla gole çevirdi.

Liverpool'un bu sezon Premier Lig şampiyonluğu yarışından uzaklaştığı ve EFL Cup'tan elendiği, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde ise şampiyonluk şansını korumaya çalıştığı belirtiliyor.

