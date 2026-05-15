Van Dijk iki gol attı, ancak yine de Liverpool ile dramatik bir gece yaşadı

Liverpool, Cuma günü Şampiyonlar Ligi biletini kazanma mücadelesinde kötü bir sonuç aldı. Arne Slot, rakibi Aston Villa'nın 4-2 galip gelip dördüncü sırayı kesin olarak ele geçirdiğini çaresizce izlemek zorunda kaldı. Kırmızılar beşinci sırada yer alıyor ve bu sezon bir maç daha oynayacak. Altıncı sıradaki Bournemouth dört puan geride ve iki maç daha oynayacak; bu maçlardan biri de ikinci sıradaki Manchester City ile olacak.

Slot, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch ve konuk takımda en geride oynayan forvet Cody Gakpo'yu ilk 11'de sahaya sürdü. Jeremie Frimpong hafif bir sakatlık nedeniyle kadroda yer almazken, Mohamed Salah ve Florian Wirtz Villa Park'ta yedek kulübesinde oturdu.

Ollie Watkins, Van Dijk ile girdiği mücadeleden sonra yerde kalınca Villa'da kısa süreli bir endişe yaşandı. Ancak İngiliz forvet, teknik direktör Unai Emery ve taraftarların rahatlamasına neden olacak şekilde oyuna devam edebildi. Gakpo yakın mesafeden 0-1'i attığında Liverpool'da hayal kırıklığı yaşandı, ancak açılış golü ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Liverpool bir süre üstünlüğü ele geçirdi ve Dominik Szoboszlai'nin şutu ve Alexis Mac Allister'ın köşe vuruşundan gelen kafa vuruşuyla tehlikeli anlar yarattı. Ancak devre bitmeden kısa bir süre önce öne geçen taraf Villa oldu. Morgan Rogers, topu uzak köşeye güzel bir vuruşla gönderdi ve bu gol, oldukça sinirlenen Van Dijk'i öfkelendirdi. Böylece, Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden 2025 şampiyonu için bir aksilik yaşandı.

Bu arada Van Dijk, ilk yarıda Jamie Carragher'ın bir sezonda Liverpool'da en fazla süre alan saha oyuncusu rekorunu kırdı. Carragher, 2007/08 sezonundan beri 4.789 dakikada kalmıştı, ancak Van Dijk bu rekoru aştı.

Van Dijk için gece, ikinci yarı başlar başlamaz bir serbest vuruştan kafayla 1-1'i yakaladığında daha da güzelleşti. VAR, olası bir ofsayt için bir kontrol daha yaptı, ancak beraberlik golü iptal edilmedi. Bu, heyecan verici bir futbol mücadelesine sahne oldu. Watkins gol attı, ancak bu gol açıkça ofsayt pozisyonundaydı. Diğer tarafta ise Rio Ngumoha direğe çarptı ve Gakpo reboundda topu üstten dışarı attı.

Liverpool, Szoboszlai'nin taç atışında kayması ve Watkins'in yakın mesafeden uzak köşeyi bulmasıyla bir kez daha geriye düştü. Kısa süre sonra, hareketli forvet 3-1'i yaklaştı, ancak top dışarıya gitti. Emiliano Buendía üst direğe sert bir vuruş yaptı, ancak Watkins ribaunttan golü attı. VAR, bunun ofsayt pozisyonunda olmadığını belirledi.

Slot devreye girdi ve Gakpo'nun yerine Salah'ı oyuna soktu. Gravenberch ise o sırada Wirtz ile değiştirilmişti. Beklenen son dakika atağı gelmedi, hatta John McGinn muhteşem bir vuruşla topu sol üst köşeye göndererek Liverpool'a daha da fazla acı verdi. Van Dijk uzatmalarda kafayla gol attı, ancak bu konuk takım için çok geç kalmıştı.

Her halükarda, Çarşamba günü Avrupa Ligi finalinde SC Freiburg ile karşılaşacak olan Villa için mükemmel bir prova oldu. Emery'nin takımı beşinci sıraya düşse bile Avrupa finalini kazanırsa, Premier Lig'in altıncı sırasındaki takım da Şampiyonlar Ligi'ne katılacak.