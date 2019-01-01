Van Dijk: Hazard'ın yokluğu Chelsea'yi etkilemez

Liverpool'un yıldız ismi Virgil van Dijk, İstanbul'da oynanacak olan Süper Kupa finali öncesi Chelsea hakkında düşüncelerini ifade etti.

Virgil van Dijk, UEFA Super Kupa finalinde farklı bir 'yle karşılaşmayı umut ettiğini açıkladı.

Hollandalı oyuncu Van Dijk, Eden Hazard olmadan da Chelsea'nin iyi bir takım olduğunu ve İstanbul'da oynanacak olan Süper Kupa finalinde kendilerini zorlu bir maçın beklediğini dile getirdi:

"'Hazard iyi bir oyuncuydu ve takım için oldukça önemliydi ama Chelsea'de hala çok iyi oyuncular var. Onları gözlemleyip, maça ona göre hazırlanacağız. Geçen sezon geride kaldı. Bu tamamen yeni bir maç olacak.''

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ile Chelsea arasındaki mücadele, 14 Ağustos 2019 Çarşamba günü saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta oynanacak.

Altıncı kez UEFA Süper Kupa'da mücadele edecek olan Liverpool, kupayı 3 kez müzesine götürürken, Chelsea ise bu kupaya 1998 yılında 'i yenerek ulaştı.