Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Van Dijk, FIFA'nın 2026 Dünya Kupası kararını eleştirdi

Hollanda - Japonya
Hollanda
Japonya
Dünya Kupası
V. van Dijk
Hollanda
Japonya
ABD

Rüzgâr Değirmenleri'nin kaptanı, Dünya Kupası maçlarında yaşananlardan rahatsız

Hollanda milli takım kaptanı Virgil van Dijk, dün Pazar günü Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 'ya 2026 Dünya Kupası'nda su molalarının uygulanmasını yeniden gözden geçirmesini tavsiye etti.

Van Dijk maçta Hollanda'nın ilk golünü attı, ancak Japonya son dakikada beraberliği yakaladı ve her iki takım da Dünya Kupası'na birer puanla başladı.

İngiliz "Metro" gazetesi, FIFA'nın zorunlu molaları uygulamasının, bazı maçlarda hava koşullarının nispeten ılımlı olmasına rağmen, maçları fiilen dört devreli maçlara dönüştürdüğünü belirtti.

Aslında, maçın kapalı bir stadyumda oynandığı dün gece Houston'daki hava koşulları, sıcaklığın 20 derece civarında olması nedeniyle futbol için neredeyse mükemmeldi.

Maçlar sırasında su içmek için verilen molalar hakkında sorulan bir soruya yanıt veren Van Dijk, "Su içmek için verilen molalar biraz ilginç çünkü bugüne kadar neredeyse tüm maçları izledim ve oyuncular su içmeye her gittiğinde bir reklam çıkıyor, bu biraz can sıkıcı... Gerçekten hoşuma giden bir şey değil" dedi.

Dünya Kupası
Hollanda crest
Hollanda
NED
İsveç crest
İsveç
SWE
Dünya Kupası
Tunus crest
Tunus
TUN
Japonya crest
Japonya
JPN

İngiliz gazetesinin aktardığına göre, "Ayrıca bunun televizyondaki tarafsız izleyiciler için de iyi olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden, hava çok sıcaksa su içmek iyi olur, ama bence her maç ayrı ayrı değerlendirilmeli" diye ekledi.

Hüzünlü bir gülümsemeyle şöyle devam etti: "Bu konuda yeterince konuştuğumu düşünüyorum."

Hollanda ve Japonya, İsveç ve Tunus'un da yer aldığı 5. grupta mücadele ediyor. Bu maç, Kartaca Kartalları'nın 5-1 mağlubiyetiyle sonuçlandı.


Reklam