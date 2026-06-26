Hollanda Milli Takımı’nın yıldızı Virgil van Dijk, 2026 Dünya Kupası grup aşamasını 6. Grubu lider olarak tamamlamanın ardından mutluluğunu dile getirdi.

Hollanda milli takımı, Tunus'u 3-1 mağlup ederek liderliği garantiledi, puanını 7'ye yükseltti ve 32'li turda Fas ile heyecan verici bir karşılaşmaya çıkacak.

Van Dijk, ESPN NL'nin YouTube kanalında yayınlanan açıklamasında, "Genel olarak sonuçtan memnunum, yapmamız gerekeni yaptık" dedi.

"Harika bir başlangıç yaptık, ancak ilk yarının ilerleyen dakikalarında oyunumuz biraz dağınık ve düzensiz hale geldi. Bu gerekli değildi, ancak gerçek bir tehlike de yoktu" diye ekledi.

"Tabii ki duran toptan gol yemek can sıkıcı, bu yüzden bu konuyu kesinlikle tartışmalı ve üzerine yeniden odaklanmalıyız" dedi.

“Fas bizim tercih ettiğimiz rakip miydi? Benim tercihim, grubu birinci bitirip son 32’ye kalmaktı ve öyle de oldu” diye devam etti.

Van Dijk, “Artık Monterrey’de bizi zorlu ve güçlü bir rakibin beklediğini biliyoruz. Oraya daha önce hiç gitmedim, Meksika’yı da hiç ziyaret etmedim, bu yüzden orada çok sayıda Hollanda taraftarı olmasını umuyorum” diye vurguladı.