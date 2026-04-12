Van Dijk, bilet kriziyle ilgili olarak Liverpool yönetimine uyarıda bulundu

Liverpool'un kaptanı Virgil van Dijk, kulübün taraftarlarının bilet fiyatlarındaki artışa karşı protesto etme hakkına sahip olduğunu vurguladı ve kulüp yönetimine, "kimseye fayda sağlamayan" mevcut krize bir çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Liverpool kulübü kısa süre önce önümüzdeki üç sezon için bilet fiyatlarını artırma niyetini açıklamış ve bu durum taraftar gruplarının öfkelenmesine neden olmuştu. Cumartesi günü Fulham ile oynanan maç sırasında bir protesto düzenlendi ve "Anfield" tribünlerinde açık bir pankart açıldı.

Hollandalı kaptan, maçın ardından kulübe bu durumla ilgili güçlü bir mesaj gönderdi. Van Dijk, ESPN'in aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Bence taraftarlar kulübün kalbi ve ruhudur. Eğer bu yönde hissediyorlarsa, protesto etmek onların haklı bir hakkıdır. Kulüple bir çözüme ulaşmalarını umuyoruz. Bu konular, takım kaptanı olarak benim görevimin ötesindedir."

Van Dijk sözlerine şöyle devam etti: "Ancak benim görüşüm, taraftarlarımızın kulüp olduğu yönünde. Benim dönemimden önce de, sonra da hep böyleydiler. Bu konuların çözülmesi önemli çünkü kimseye faydası yok."

Başka bir bağlamda Van Dijk, genç Rio Nsue'nun Paris Saint-Germain karşısında ilk 11'de görevlendirilmesi halinde bu zorlu görevin üstesinden gelebileceğine olan güvenini dile getirdi.

Njumoh'un ortaya çıkışı Liverpool'a büyük bir moral verdi. Van Dijk, çağrılırsa etkili olabileceğine inanıyor ve Reds'in kaptanı şöyle dedi: "Bu durumu sakinlik ve güvenle ele alacak."

Van Dijk sözlerine şöyle devam etti: "O, alçakgönüllü, çalışkan ve dinleyen bir genç. Sürekli gelişmek istiyor ve büyük hayalleri var. Bu şekilde kalmasını sağlamak, kendisine ve çevresindeki insanlara bağlı. Bu konuda herhangi bir şeyin değişeceğinden endişelenmiyorum."

Ve şöyle bitirdi: "Salı günkü kadroyu ve oyun planını belirlemek teknik direktöre kalmış. Maça başlasın ya da başlamasın, herkes kendini özel bir şeyin parçası olarak hissetmeli. Paris Saint-Germain'i yenmek için ihtiyacımız olan şey bu."



