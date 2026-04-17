Van der Vaart, Vandaag Inside programında aniden ekrana çıktı; stüdyoda kahkahalar yükseldi

Rafael van der Vaart, cuma günü Vandaag Inside programında aniden gündeme geldi. Eski futbolcu, hentbol kariyerine son vereceğini açıklayan sevgilisi Estevana Polman tarafından gündeme getirildi.

Polman şu anda Rapid Bükreş'te oynuyor ve Van der Vaart ile Romanya'da birlikte yaşıyor. Huissen'de bir ev satın aldıkları için Hollanda'ya geri taşınmayı planlıyorlar. "Evet, tekrar Arnhem'e dönüyoruz. Sabırsızlanıyorum."

Johan Derksen, Huissen'e sık sık gittiğini söyleyerek söze karıştı. "Berberim orada. Anlaşılıyor ki, o Hollanda'nın en iyi berberi. Arno'ya mutlaka gitmelisin." Polman esprili bir şekilde yanıt verdi: "O zaman oraya gitmeyeceğim!"

Polman oturma odasından devam ediyor. “Raf gitti, onu bir anlığına kadraja almak istedim ama o, ‘Yatağa uzanacağım, kadraja hiç girmem’ dedi. O yüzden gitti. Kolunun altında bir tuvalet kağıdı rulosuyla.”

Wilfred Genee hemen yatak odasının yakın olup olmadığını öğrenmek istiyor. "Ne yani, göstermemi mi istiyorsun? Evet mi? Bana fark etmez!" diyor Polman ve kamerayı Van der Vaart'a çeviriyor.

"Ben olsam kapıyı bir çalarım," diye gülerek Genee tavsiye veriyor. Van der Vaart gülerek kadraja giriyor ve stüdyodaki insanların alkışları eşliğinde el sallıyor.