Van der Vaart: "O gerçekten çok iyi! Böyle devam ederse Real Madrid'e gidecek."

Kees Smit, AZ ile kazandıkları Eurojackpot KNVB Kupa Finali'ndeki muhteşem performansının ertesi günü, Pazartesi günü Rondo programında konuk olarak ağırlanacak. Orta saha oyuncusu, NEC'e karşı 5-1'lik galibiyete bir gol ve bir asistle katkıda bulundu ve şu anda her taraftan övgüler alıyor.

AZ, Pazar günü De Kuip'te NEC'i 5-1'lik ikna edici bir skorla mağlup ederek KNVB Kupası'nı kazandı. Alkmaar ekibi, Smit'in de en göze çarpan isimlerden biri olduğu bu galibiyetle on üç yıl sonra ilk kupasını kaldırdı.

Van der Vaart, Ziggo Sport'un talk şovunda "O gerçekten inanılmaz iyi bir oyuncu" dedi. "Genellikle birini iyi olarak nitelendirmek için aceleci davranırız, ancak bu durumda başka ne diyebilirsiniz ki? O gerçekten çok iyi."

Ajax ve Real Madrid gibi takımlarda forma giymiş olan eski oyuncu, Smit'in önünde parlak bir gelecek gördüğünü belirtiyor. Van der Vaart, "Böyle gelişmeye devam ederse, kesinlikle Real Madrid'e transfer olur," diyor. "Ya da benim gözümde Real Madrid gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birine."

“Doğru yol nedir? Bununla biraz başa çıkabilmesi gerekir,” diyor Van der Vaart. “Ama bana normal kalmayı başaran biri gibi geliyor.”

"Baskıdan etkilenmiyor, en azından ben onda bunu görmüyorum," diye devam ediyor Van der Vaart. "Röportajları da hoş, iyi bir izlenim bırakıyor."

Rondo'nun konuğu olan AZ kaptanı Jordy Clasie de genç takım arkadaşı Smit'ten etkilenmiş. “O çok özel bir oyuncu. Oyun okuma yeteneği, top kontrolü… bunlar benim için gerçekten olağanüstü.”

Clasie ayrıca Smit’in diğerleri için zor olan anlarda öne çıktığını da görüyor. “Topu almadan önce etrafına ne kadar sık bakıyor… bende bu yok,” diyor orta saha oyuncusu. “Antrenmanlarda çok büyük bir klas sergiliyor.”