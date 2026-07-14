Van der Gijp, “Vandaag Inside” programında gelecekle ilgili anlamlı açıklamalarda bulundu

“Vandaag Inside” programının geleceği belirsiz görünüyor. René van der Gijp ve Johan Derksen, program içi gerginlikler hakkında açıkça konuşuyorlar ve Derksen, gelecek yıl bu günlük talk şovun düzenli konuğu olarak görevine son verme olasılığını dışlamıyor.

Sunucu Wilfred Genee’nin RTL’nin ilgisini çektiği kısa süre önce ortaya çıktı. Ancak henüz kesin bir karar alınmadı. “Bu yılın son aşamasına girdiğimizi fark ediyorum ve bir yıllık sözleşmemiz daha var, yani bolca vaktimiz var. Evet, kim bilir o zamana kadar durumunuz şimdi olduğundan çok farklı olabilir,” diye konuştu Pazartesi günü RTL Boulevard’da.

Van der Gijp, yeni müzakerelerin başlamasından bir ay önce, Mart 2027’de kesin bir karar verecek. “Bir yıl uzun bir süre ve bizim için inişler ve çıkışlarla geçiyor. Bu süreyi tamamlamak başlı başına bir macera. Ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Şu anda ileriye bakmıyorum,” diye De Telegraaf’a konuştu.

Van der Gijp, son haftalarda stüdyodaki atmosferin hiç de ideal olmadığını kabul ediyor. “Curaçao’dan sonra yine gerginlikler yaşandı ve bu her zaman yazık ve gereksiz bir durum. İşler sorunsuz giderse, hâlâ harika televizyon programları yapıyoruz.”

Derksen, başka bir kanala geçmeyi kesinlikle reddediyor. “John de Mol’a, sağlıklı ve zinde kaldığım sürece Talpa’da kalacağımı söyledim. Para konusunda pazarlık yapmak hiç hoşuma gitmiyor. Ücretimden memnunum.”

“Wilfred ve René bu konuda farklı düşünüyor. Ben, işten ayrılmadan hemen önce başka bir kanala geçmeyeceğim. Ancak Wilfred ve René bunu yaparsa da tam anlamıyla anlayışla karşılarım. Videoland’da SBS6’ya kıyasla çok daha fazla imkânları var,” diyor Derksen.

Derksen, Genee ayrılsa bile Vandaag Inside’ın bir geleceği olduğunu düşünüyor. “Bir program iyi reyting alıyorsa, onu yayından kaldırmak tüm televizyon kurallarına aykırıdır. Artık Wilfred’in tamamen yeri doldurulamaz olduğu söylenemez. Hélène Hendriks ve Thomas van Groningen gibi yedekler var. Kimse vazgeçilmez değildir, ben de dahil.”