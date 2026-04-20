Van der Gijp: "O deli! Neden kimse ona bunu söylemiyor!?"

Wim Kieft ve René van der Gijp, teknik direktörün Arsenal ile Manchester City'ye 2-1 yenildiği günün ertesi günü yayınladıkları podcast'te Mikel Arteta hakkında sert eleştirilerde bulundu. Analistler, İspanyol teknik direktörün kendi gözlerine göre aşırıya kaçan çalışma tarzından büyük rahatsızlık duyuyor.

Arteta'nın takımı Pazar günü Gianluigi Donnarumma'nın hatası sonucu skoru eşitledi, ancak sonunda Erling Haaland'ın golüne boyun eğmek zorunda kaldı. Bu sonuçla Manchester City ile arasındaki puan farkı 3'e indi, rakibinin ise bir maçı daha var. Bu nedenle Kuzey Londra'da baskı iyice arttı.

Ancak KieftJansenEgmondGijp podcast'inde maçın kendisinden neredeyse hiç bahsedilmiyor. Analistler, Arteta'nın dikkat çeken çalışma tarzı ve kişiliğine odaklanıyor. Özellikle Van der Gijp, İspanyol teknik direktörü hiç de esirgemiyor.

"O deli, ama kimse ona bunu söylemiyor, Wim. Bu ne zaman sona erecek?" diye soruyor Van der Gijp yüksek sesle.

Kieft hemen bu konuya atladı ve Arsenal menajeri hakkındaki birçok dikkat çekici hikayeye işaret etti. "Takımın önüne bir lamba koyduğunu okudum, böylece herkes o enerjiyi alabilsin diye," dedi Kieft.

Van der Gijp bir adım daha ileri giderek başka bir örnek verdi. “Win adında bir labrador da satın aldı. Antrenman tesisinde dolaşıyor çünkü bir köpeği okşadığında stres seviyesinin düştüğünü okumuş. Bu yüzden o köpek bütün gün oyuncular tarafından okşanıyor.”

Arteta'nın diğer eylemleri de podcast'te şaşkınlık uyandırıyor. Örneğin, oyuncuları "uyanık" hale getirmek için bir akşam yemeğinde onları kiralık hırsızlara maruz bırakmış. "Bir noktadan sonra bu durum devam ediyor ve giderek daha da çılgınca hale geliyor," diye sonlandırıyor Kieft.

İkiliye göre sorun esas olarak Arteta'nın çevresinde yatıyor. Van der Gijp, "Böyle bir kulüpte o kadar çok insan çalışıyor ki, kimse 'artık yeter' demiyor" diyor. Şampiyonluk yarışı Arsenal'in elinden yeniden kayıp gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğundan, Arteta üzerindeki baskı artık çok büyük.