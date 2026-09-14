Van der Gijp: "Feyenoord'dan ayrılsa daha iyi olurdu"

René van der Gijp, Sem Steijn’in geçen yaz Feyenoord’dan ayrılmasının belki de daha doğru olacağını düşünüyor. Laheyli orta saha oyuncusu geçen sezon çoğunlukla ilk 11’de yer alıyordu, ancak yaz arasının ardından daha çok sonradan oyuna giriyor.

Van der Gijp pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp programında, “Bu da az şey değil” değerlendirmesinde bulundu. “Geliyorsun, kaptan yapılıyorsun. Bir de Hollanda Milli Takımı var. Sonrasında kulübede oturuyorsun ve yeterince iyi görülmüyorsun.”

Van der Gijp’e göre yurt dışında bir macera, Steijn için çözüm olabilirdi. “Aslında bu yaz gitmesi ve Portekiz ya da Fransa’da orta sıralardaki bir takımda oynaması daha iyi olurdu. Her maç oynayabileceğin bir yerde.”

Sunucu Michel van Egmond ise Steijn’in Feyenoord’da şansı için savaşmayı sürdürmesini cesur buluyor. “Bunu yapmamış olmasının da karakter göstergesi olduğunu düşünüyorum.”

Steijn geçen hafta Barcelona karşısında oyuna sonradan girip gol attı ve buna gözle görülür şekilde sevindi. Pazar günü PEC Zwolle karşısında da (0-7 galibiyet) orta saha oyuncusu Giovanni van Bronckhorst tarafından yine sonradan oyuna alındı. Van Bronckhorst kısa süre önce Steijn’in tutumu hakkında övgü dolu ifadeler kullanmıştı.

Feyenoord teknik direktörü, “Steijn’in ihtiyaç duyduğumuzda hazır olan üst düzey bir profesyonel olduğunu düşünüyorum. Şu anda henüz kendisinin istediği kadar süre alamıyor. Ama yoğun dönemde oynayacak ve daha fazla dakika alacak oyuncular da bunlar” dedi.

Van Bronckhorst, Steijn’in katkısından özellikle memnun olduğunu belirterek, “Şimdiden kendini formda tutmak ve zamanı geldiğinde hazır olmak için çalışıyor. Elbette takım içinde rekabet de istersiniz. Bununla başa çıkış biçimini, hem çalışmasında hem de davranışlarında örnek buluyorum” ifadelerini kullandı.