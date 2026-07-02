Van der Gijp: "Ajax'ın bunu yapmasını hiç anlamıyorum"

Valentijn Driessen, Louis van Gaal’ı Hollanda Milli Takımı’nın teknik direktörlüğü için son derece uygun bir aday olarak görüyor. Johan Derksen ise 74 yaşındaki teknik direktörün Hollanda Milli Takımı’na dördüncü kez geri döneceğini düşünmüyor.

Derksen, Vandaag Inside programında “Bence Louis artık bu işi yapmayacak” diye tahminde bulunuyor. “Louis’in teknik direktörlüğüne karşı hiçbir itirazınız olamaz. Ancak yaşını göz önünde bulundurursak artık bu işe hevesli olmadığını düşünüyorum. Bazı sağlık sorunları var, bu durumda böyle bir maceraya atılmazsınız.”

“Ayrıca Louis, Ajax’ta artık kendisine kulak asılmaması nedeniyle biraz kırgın. Oradan ayrılması tamamen anlaşılabilir bir durum,” diyerek Derksen, Van Gaal’ın Ajax denetim kurulu danışmanlığından ayrılmasına atıfta bulunuyor.

“Eski Cruijff ile sorunları vardı. Ama genç Cruijff’i de elbette hiç ciddiye almıyor,” diyen Derksen, Van Gaal’ın Ajax’ın teknik direktörüne pek saygı duymadığını düşünüyor.

René van der Gijp de Cruijff’in “teknik direktör” olarak atanmasına şüpheyle yaklaşıyor. “Ajax gibi bir kulübün, Kıbrıs ve İsrail’de fena olmayan bir performans sergileyen birine her şeyi emanet etmesini anlamıyorum. Bunu hiç anlamıyorum.”

"Orada doğru kişi olup olmadığını zaman gösterecek," diyor Maurice Steijn, Amsterdam kulübünün teknik direktörü hakkında konuşulurken.

“İyi futbol oynadı, harika değil. Ancak Cruijff’in şu anda yapması gereken iş konusunda hiçbir deneyimi yok. Yani sadece ismi nedeniyle getirildi. Geçmiş başarıları nedeniyle değil.”