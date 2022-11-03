Van de Beek formsuz olmasına rağmen Manchester United'da etki yaratacağına inanıyor

Donny van Beek, 2022-23 sezonunda sadece 30 dakika süre almasına rağmen Manchester United'a yardım edebileceğini düşünüyor.

Orta saha oyuncusu forma için yarışıyor

Sakatlık dönemini geride bıraktı

Ten Hag yönetiminde şans bulacağından emin

NE OLDU? Hollandalı oyuncu, geçen sezonu Everton'da kiralık olarak geçirdikten sonra Kırmızı Şeytanlar'a geri döndü. Ancak Manchester United'da yeni sezona sakatlıklarla başlarken forma şansı bulamadı. Ancak şimdi iyileşen oyuncu, vatandaşı Erik ten Hag yönetiminde eski formunu yakalayacağını düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Kulübün resmi sitesine konuşan Van de Beek şunları söyledi: "Sakatlık bir oyuncu için en zor şeydir. Sahada olmak ve arkadaşlarınıza yardım etmek istersiniz. Geri döndüğüm için mutluyum ve çok çalışıp takıma yardım etmek isityorum." "Kendimi harika hissediyorum. Boşluklarda oynayıp topla koşu yaparak takıma yardımcı olabilirim. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Formda kalmalı ve yardımcı olmalıyım."

BÜYÜK RESİM: Van de Beek bu sezon Premier Lig'de Manchester United formasıyla üç maçta görev aldı. Bu mücadelelerde ise 30 dakika süre bulabildi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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VAN DE BEEK İÇİN SIRADA NE VAR? Hollandalı oyuncunun Kırmızı Şeytanlar ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Ancak Manchester United'da kalmak istiyorsa kendini ispatlamalı.