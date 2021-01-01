Van de Beek, Bruno Fernandes'in yerini yine dolduramadı

Manchester United'da, West Ham maçında Bruno Fernandes'in yerine oyuna dahil olan van de Beek, kötü performansıyla eleştirilerin odağındaki isim oldu.

Bir oyuncunun performansını takımın performansından bağımsız bir şekilde değerlendirmemek gerekir tabii ama Manchester United'da Donny van de Beek'in performansı bir hayli tartışılmaya başlandı. Bu bir gerçek.



Dün akşam Old Trafford'da West Ham United ile oynanan FA Cup 5. tur maçında uzatmalara giden karşılaşmayı Mc Tominay'ın 97. dakikada kaydettiği golle kazanan United'da, bir önceki lig maçına göre kadroda 6 değişiklik vardı. Bu isimlerden biri de takımın yıldızı Bruno Fernandes'ti.



45 pasta 27 isabet



Gözler, onun yerine ilk 11'de oynayan Donny van de Beek'e çevrilmişti fakat Ajax'tan 39 milyon Euro'ya alınan orta saha, dün pek başarılı olamadı. 73 dakika sahada kalan genç oyuncu, yerini Bruno Fernandes'e bırakana kadar 45 kez topla buluşup sadece 27 isabetli pas atabildi. Rakip kaleye yalnızca 1 şut çekerken, o şut da isabetli olmadı.



Onun yerine oyuna giren Bruno Fernandes'in ise 47 dakika sahada kalmasına rağmen van de Beek'ten daha fazla başarılı pas yapması (31) Hollandalı oyuncuya yönelik eleştirilerin artmasına sebep oldu.



"Donny, işini düzgün yaptı"



Manchester United'in menajeri Ole Gunnar Solskjaer ise maç sonunda van de Beek'e sahip çıktı. Hollandalı oyuncunun işini doğru yaptığını belirten Norveçli menajer, "İlk yarıda Donny de biz de çok iyi oynadık. Boşluklar bulduk ve o da bunun bir parçasıydı. İşini düzgün yaptı. Yarım şans yakaladı. İkinci yarıda bütün takım biraz oyundan düştü" ifadelerini kullandı.

