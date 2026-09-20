Feyenoord, pazar öğleden sonra FC Utrecht ile karşılaşacak ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, geçen hafta PEC Zwolle deplasmanında tam 0-7 kazanan ilk 11’i bozmadı. De Kuip’te maçın başlama saati 12.15.

Tjark Ernst, Rotterdam ekibinde yeniden kalede olacak. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe ve Mika Mármol, FC Utrecht karşısında savunmayı sağdan sola oluşturacak.

Feyenoord orta sahasında da sürpriz yok. Charles Vanhoutte, Gjivai Zechiël ve Oussama Targhalline, Utrecht temsilcisine karşı da teknik direktörlerinden ilk 11’de görev aldı.

Anis Hadj Moussa sağ önde başlayacak, Nacho Ferri ise onun yanında bağlantı noktası olacak. Luciano Valente soldan oynayacak ve içeri kat etmesi için alan bulacak, böylece Mármol için de boşluk oluşacak.

Van Bronckhorst, cuma günü düzenlenen basın buluşmasında, “Son kadrolara baktığınızda, Luciano’nun soldan serbest oynadığı düzende nasıl oynadığımız çok net. Son haftalarda iyi performans gösteren takım da buydu. Elbette aradığınız şey de bu” dedi.

Feyenoord muhtemel 11’i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Zechiël, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri, Valente

FC Utrecht muhtemel 11’i: Barkas; Horemans, Didden, Panagiotou; Vesterlund, De Wit, Van den Berg, Zagré; Alarcón, Stepanov, Blake.