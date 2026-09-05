Giovanni van Bronckhorst, Ittihad Club'ın yoğun ilgisine rağmen Anis Hadj Moussa'nın normal şekilde Feyenoord'da kalacağını düşünüyor. NEC deplasmanı öncesinde ESPN'e konuşan teknik direktör, kulüpten edindiği bilgiye göre Cezayirli oyuncunun transferinin gündemde olmadığını açıkça belirtti.

Hadj Moussa, cumartesi öğleden sonra Feyenoord'un maç kadrosunda yer almıyor. Son 48 saatte hücum oyuncusunun etrafında çok şey yaşandı ve Van Bronckhorst'a göre bunun etkisi açık şekilde görüldü. “Bence bunun onun için de çok ağır geçtiği herkes açısından açık. Kafası burada değil.”

Kanat oyuncusu cumartesi günü iki kez geç kaldı ve bunun üzerine Van Bronckhorst, onu NEC maçının kadrosu dışında bırakmaya karar verdi. “Durumu tamamen anlıyorum ama sonuçta seçim yapmak zorundayım. Bu yüzden bugün onun yanımızda olmamasının daha akıllıca ve takım için de daha iyi olacağını düşündüm.”

Van Bronckhorst, Hadj Moussa'nın yine de Feyenoord ile birlikte Nijmegen'e gittiğini açıkladı. “Bu sabah geç kaldı ama öğleden sonra da bir toplantıya geç geldi. Bu, benim için bugün onun kadroda olamayacağına karar vermemde bardağı taşıran son damla oldu.”

Teknik adam, hücum oyuncusunun yokluğunu takımı adına can sıkıcı olarak niteledi. “Bu sinir bozucu, çünkü elbette grubunuzu bir arada tutmak ve herkesin maça yüzde yüz odaklanmasını istersiniz. Anis bizim için elbette çok önemli bir oyuncu, bunu geçen sezon gösterdi.”

Bu süreçte Ittihad Club, Hadj Moussa'yı Suudi Arabistan'a götürmek için ısrarla uğraşıyor. Feyenoord daha önce 37,5 milyon avroluk bir teklifi reddetmişti. Ardından Suudi kulübü cumartesi günü De Telegraaf'a göre yaklaşık 40 milyon avroluk artırılmış bir teklifle geri döndü.

Ancak Van Bronckhorst hâlâ hücum oyuncusunun ayrılmasını beklemiyor. Hadj Moussa'nın yine de ayrılması halinde Feyenoord'un hedeflerini değiştirmesi gerekebileceği yönündeki öneriye net bir yanıt verdi: “Bence gitmiyor. Bana kesinlikle gitmeyeceği söylendi.” Teknik direktör ayrıca Hadj Moussa'nın cumartesinin ardından yeniden normal şekilde takıma katılacağını düşünüyor.

Kadroda değişiklik olmasa da Van Bronckhorst'un hedefi aynı kalıyor. “Bu takımdan alınabilecek en yüksek verimi almak” diyor. “Çok yetenekli bir takım, dolayısıyla bu oyuncuların gelişimine çok fazla zaman ve enerji harcanıyor. Bu süreç ne kadar hızlı ve iyi giderse, o kadar iyi oynarsınız ve elbette olası bir kupa kazanma şansınız da o kadar artar.”