Giovanni van Bronckhorst, Anis Hadj Moussa’nın yine de Feyenoord’dan ayrılmasını beklemiyor. Eğer bu gerçekleşirse, teknik adam hücum oyuncusuna engel olmayacak. Teknik direktöre göre o durumda Feyenoord’un kendi gerekçeleri olacaktır.

Al-Ittihad’ın Hadj Moussa için yaptığı 30 milyon euroluk ilk teklif Feyenoord tarafından reddedildi. Suudi Pro Lig ekibi cuma günü 37,5 milyon euroluk ikinci bir teklifle yeniden deniyor.

Van Bronckhorst, cuma günü De Kuip’te düzenlenen basın toplantısında, “Ayase Ueda’yı sattık ama Anis’i prensipte satmadık. Onun burada kalacağını düşünüyorum. Ama söylediğim gibi, kulüp ve buna karar veren kişiler için en iyisinin ne olduğuna da bakmanız gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Feyenoord Teknik Direktörü, talep gören Hadj Moussa hakkındaki analizine, “Bence izlememiz gereken yol bu. Bunun gerçekliğini görmemiz gerekiyor ve Feyenoord’da hepimiz, teknik ekip ve oyuncular da buna göre hareket ediyoruz. Bence meseleye böyle yaklaşmanın ve olumlu şekilde ileriye bakabilmenin tek yolu bu” diye devam etti.

Van Bronckhorst, Hadj Moussa ile bu durum hakkında zaten konuştuğunu da söyledi. “Masaya yumruğunu vurup mutlaka ayrılmak istediğini söyleyen bir oyuncu görmedim. O, bu meseleye böyle yaklaşmıyor.”

Teknik adam, topu Feyenoord yönetimine bırakarak, “Neler olacağını bekleyip görmemiz gerekiyor. Ama Anis’in ayrılacağını düşünmüyorum. Eğer ayrılırsa da kulübün bunun için mutlaka kendi gerekçeleri olacaktır” ifadelerini kullandı.

Van Bronckhorst son olarak, “Sonuçta bir kulübün reddedemeyeceği rakamlar da gelebilir. Bu, Anis’in gidip gitmeyeceğine kulübün kendi içinde karar vermesi gereken nokta. Ben işin o noktaya gideceğini düşünmüyorum ama onu takımda tutmak bizim için çok önemli. Attığı gol ve yaptığı asist sayısı açısından çok belirleyici oldu” dedi.