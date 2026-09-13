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Rian Rosendaal

Çeviri:

Van Bronckhorst, Feyenoord’da tek oyuncuda değişikliğe gidiyor

PEC Zwolle - Feyenoord
PEC Zwolle
Feyenoord
Eredivisie

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında aldığı 5-1'lik yenilginin rövanşını PEC Zwolle deplasmanında almak istiyor. Giovanni van Bronckhorst, konuk ekibin kadrosunu artık açıkladı ve birkaç gün öncesine göre ilk 11'inde bazı değişikliklere gitti. 

Tjark Ernst, Barcelona'daki zorlu maça rağmen Zwolle'de kalede başlıyor. Givairo Read (sağda) ve Mika Mármol (solda), Feyenoord'un bekleri. Jeremiah St. Juste ile Tsuyoshi Watanabe, Rotterdam ekibinin savunmasının merkezini oluşturuyor.

Charles Vanhoutte ve Gjivai Zechiël, orta sahada bir kez daha ilk 11'de yer alıyor. Oussama Targhalline, çarşamba günü Barcelona karşısında oyuna sonradan girdi ve Giovanni van Bronckhorst onun performansından memnun kaldı.

Feyenoord teknik direktörü, cuma günü bir basın toplantısında, "İkinci yarıda baskı konusunda bazı şeyleri değiştirmek istedik, özellikle de Valente'yi kenarda kullanarak oyunun içine daha fazla girmesini sağlamak istedik. Oussama bunu iyi uyguladı, bu sayede önde biraz daha fazla baskı yapabildik. Bu, Targhalline'in güçlü yönlerinden biri" dedi.

Anis Hadj Moussa, hücumda sağ kanatta görev yapıyor, Luciano Valente ise soldan oynuyor. Barcelona karşısında attığı bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilen Nacho Ferri, Zwolle deplasmanında Feyenoord'un hücum hattındaki lideri olacak.

Eredivisie
PEC Zwolle crest
PEC Zwolle
ZWO
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

PEC Zwolle'nin ilk 11'i: Schendelaar; Aertssen, Graves, Viergever, Van der Haar; Sommer, Fichtinger; Mbayo, Velanas, Cissoko; Kostons

Feyenoord'un ilk 11'i: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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