PSV, cumartesi akşamı VriendenLoterij Eredivisie'deki sezonun ilk galibiyetini aldı. Peter Bosz'un ekibi, deplasmanda Excelsior'u 1-2 mağlup etti. Ruben van Bommel, daha maçın başında açılış golünü kaydederken, Casper Widell devre arasının ardından eşitliği sağladı. PSV, Ricardo Pepi ile hemen karşılık verdi ve böylece geçen hafta Fortuna Sittard karşısında aldığı kötü başlangıcın (2-2) rövanşını aldı.

Bosz, ilk 11'e dönen Sergiño Dest ve Joey Veerman'a da forma verdi. Kodai Sano, ikinci yarıda oyuna girerek PSV adına resmi debutunu yaptı. Excelsior'da ise kaptan Noah Naujoks hafif bir sakatlık nedeniyle kadroda yer almazken, Widell kaptanlık pazubandını taktı.

Excelsior maça istekli başladı ve doğrudan PSV yarı sahasında tehlike yarattı, ancak beş dakika sonra top diğer tarafta ağlarla buluştu. Veerman, kusursuz bir ara pasıyla Wanner'ı kaçırdı. Alman oyuncu kaleci Stijn van Gassel'i geçemedi, dönen topu ise Van Bommel düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

Ev sahibi ekip, bu erken geri düşüşe rağmen oyundan kopmadı ve kısa süre sonra David Garden ile Nika Yegoian üzerinden bir fırsat yakaladı. Ardından pozisyon sayısı ciddi şekilde düştü ve uzun süre iki kalede de fazla bir şey yaşanmadı. 36. dakikada PSV ikinci gole çok yaklaştı, ancak Van Gassel, Perisic'in sert kafa vuruşunda gole izin vermedi.

PSV böylece soyunma odasına tek gollü üstünlükle girdi ve ikinci yarının hemen başında farkı açmak için büyük bir fırsat yakaladı. Dest, rakibini geçerek Van Gassel ile karşı karşıya kaldı, ancak kaleci 0-2'yi önledi. Pepi, bu atakta Dest'in topu kendisine oynamasını tercih ederdi.

Bir dakika sonra ise Excelsior, diğer tarafta golü buldu. Yegoian ortasını yaptı ve Widell, 54. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekip bu gole uzun süre sevinemedi, çünkü yalnızca iki dakika sonra Pepi, Dest'in harika ortasının ardından yakın mesafeden dokunarak PSV'yi yeniden öne geçirdi.

Bosz daha sonra ilk kez forma giyen Sano ile Amir Bouhamdi'yi, Wanner ve Van Bommel'in yerine oyuna sürdü. PSV, bunun ardından maçı tamamen bitirecek fırsatlar yakaladı, ancak bunu başaramadı. En büyük fırsat 76. dakikada Sano'nun önüne geldi. Genç oyuncu Van Gassel ile karşı karşıya kaldı, ancak Excelsior kalecisi uzattığı ayağıyla kurtardı.

Böylece skor tabelasında 1-2 kaldı ve daha önce Fortuna Sittard ile 2-2 berabere kalan PSV, sezonun ilk lig galibiyetini elde etti. Excelsior ise iki hafta sonunda üç puanda kaldı.