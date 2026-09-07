Van Bommel’e sert eleştirilerin ardından net mesaj: “Kendisini ezdirmesine gerek yok”

Valentijn Driessen de PSV'li Ruben van Bommel'in Ajax'a karşı (1-3) yaptığı faulle ilgili tartışmaya da katıldı. Gazeteci, De Telegraaf'taki yeni köşe yazısında kanat oyuncusunun tavrına eleştirel yaklaşırken, hakem Sander van der Eijk'e de açık şekilde işaret ediyor.

Driessen, eski üst düzey hakem Mario van der Ende'nin daha önceki bir sözünü hatırlatıyor. "Bir hakem, maçın seviyesini belirleyen unsurlardan biridir" demişti o dönemde. Köşe yazarı bunu kendi sözleriyle şöyle aktarıyor: "İyi bir hakem seviyeye olumlu katkı sağlar ve iyi futbolcuların iyi görünmesini sağlar."

"Elbette Van Bommel kendi yaptıklarından sorumlu. Yine de Van der Eijk, Aaron Bouwman'la girdiği o pervasız ikili mücadeleden sonra Van Bommel'e sarı yerine haklı bir kırmızı kart göstererek ona yardım etmeliydi. O zaman Hollanda'nın yarısı sol kanat oyuncusunun üzerine gitmezdi ve o da iki ya da üç maçlık cezası sırasında günahlarını düşünebilirdi" diyor Driessen.

63 yaşındaki Westlander, artık futbolcu Van Bommel'in konuşulmadığını görüyor. "Ama kural ihlali yapan Van Bommel bir sıcak gündem maddesi. Geleneksel medyadan sosyal medyaya kadar, onun için suçludan ceza ehliyeti olmayan birine kadar her şey söylendi. Bouwman'a yaptığı faulün ardından kendisine psikolojik yardım tavsiye edildi. Belki de sonuncusu, henüz 22 yaşına yeni giren Van Bommel'in maruz kaldığı her şeyden sonra o kadar da garip değildir."

Driessen, PSV'nin hücum oyuncusunun Ajax karşısında her hâlükârda kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünüyor. Gazeteciye göre bu, Bouwman'a yaptığı faul nedeniyle olmasa bile Julian Brandt'a attığı 'adi tekme' yüzünden ikinci sarı karttan olmalıydı. "Van Bommel'e yapılan ayrıcalıklı muamele, adaletsizlik duygusunu körükledi ve bunun için ağır bir bedel ödenebilir."

Driessen'e göre Ajax savunmacısına yönelik hareketi, onu birçok Hollanda futbol stadyumunda kolektif bir düşman hâline getirebilir. "Adil değil ama düşünülemez de değil." Ayrıca oyuncuyken pek de popüler olmayan babası Mark van Bommel'e de işaret ediyor. "Ama baba kurnazca ve sinsice vurup tahrik edebilirken, oğlu bunu açık açık yapıyor." Ardından da FC Groningen'e karşı (6-1) Etiënne Vaessen'in üzerinden koşup geçmesine atıfta bulunuyor.

Driessen, Van Bommel'in olumsuz bir şöhret edinmek istemiyorsa davranışlarını hızla düzeltmesi gerektiğini düşünüyor. "Cumartesi günü onun adına öne sürülen mazeretler tuzağına Van Bommel'in düşmemesini ummak gerekir. Davranışlarının bir tür kazanma mentalitesi olduğu ya da niteliklerinden en yüksek verimi almak için buna ihtiyaç duyduğu şeklindeki savunmalar bunlar. Elbette Van Bommel'in ezilip geçilmesine de gerek yok" diyerek sözlerini noktalıyor.