Van Basten: Messi yerine Ronaldo'yu seçen futboldan anlamıyordur
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Milan ve Hollanda Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Marco van Basten, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo karşılaştırması hakkında yorumda bulundu.
Corriere dello Sport'a konuşan Van Basten, "Cristiano muhteşem bir futbolcu ancak onun Messi'den daha iyi olduğunu söyleyen ya futboldan anlamıyordur ya da kötü niyetlidir" ifadelerini kullandı.
"Messi türünün tek örneği. Taklit ve tekrar etmesi imkansız bir oyuncu. Onun gibisi 50 ya da 100 yılda bir denk gelir. Çocukken futbol dehası kavanozuna düşmüş olmalı!"
"Ben 28 yaşında oynamayı bıraktım, daha o zamandan 3 tane Ballon d'Or kazanmıştım. Bir de Ronaldo ve Messi'ye bakın. İkisi de 30 yaşını geçti ve şimdi neredeler..."