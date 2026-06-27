Valverde, öfkesini Bielsa’ya yöneltiyor

2026 Dünya Kupası'nda Uruguay ile İspanya arasında oynanan maçta, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın şaşırtıcı kararları göze çarptı. Bielsa, grup aşamasının son turunda takımının 1-0 mağlup olduğu bu kritik karşılaşmada beklenmedik iki oyuncu değişikliği yaptı.

Teknik direktör, devre arasında tecrübeli kaleci Fernando Muslera’yı oyundan aldı, ardından 57. dakikada kaptan Fidi Valverde’yi de oyundan çıkardı; bu sahneler, Uruguay milli takımı içindeki gerginliği yansıtıyordu.

Bu değişiklikler, bazı oyuncular ile Bielsa liderliğindeki teknik ekip arasında anlaşmazlıklar olduğu yönündeki söylentiler arasında gerçekleşti; bu da, milli takım için en hassas maçlardan birinde teknik direktörün kararları hakkındaki tartışmaları daha da alevlendirdi.

40 yaşında ve 138 uluslararası maça çıkan Muslera, İspanya’ya galibiyeti getiren Alex Baena’nın golünde yaptığı büyük hatanın ardından eleştirilerin odağı oldu.

Kaleci, Athletic Bilbao oyuncusunun şutunu tutamadı ve topun sekmesinden şikayet etti; ardından Bielsa, ikinci yarı başlangıcında onu Sergio Rocha ile değiştirmeye karar verdi.

Fiziksel durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da, turnuvadaki hayal kırıklığı yaratan performansı, daha başından beri onu ilk 11'de oynatma kararını yeniden tartışma konusu haline getirdi; zira bu pozisyonda oynamayı daha çok hak eden genç bir kaleci vardı.

Real Madrid’in yıldızı ve milli takım kaptanı Valverde ise 57. dakikada forvet Fede Vinas ile değiştirildikten sonra öfkeyle sahayı terk etti.

Kritik anlarda takıma liderlik etmesi beklenen oyuncu, turnuva boyunca sönük bir performans sergiledi ve sahada etkisini gösteremedi; bu da Bielsa’yı hücumda çözüm bulmak amacıyla ondan vazgeçmeye itti.

Bu kararlar, Uruguay milli takımı içindeki gergin atmosferin ortasında alındı. Takım, özellikle Dünya Kupası’nda beklenen katkıyı sağlayamayan deneyimli oyunculara güvenilmesinin ardından, teknik direktör Bielsa’nın teknik seçimleri ve maç yönetimi konusunda sert eleştiriler eşliğinde turnuvadan elendi.