Valverde’nin liderliğinde… Uruguaylı oyuncular Bielsa’ya başkaldırıyor

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre, Uruguay 2026 Dünya Kupası'nın en büyük olumsuz sürprizi oldu; hiçbir galibiyet alamadan ilk turda elendi ve üst üste ikinci kez Dünya Kupası'ndan pek çok soru işareti bırakarak ayrıldı.

Gazete, grup aşamasının son maçında İspanya’nın Uruguay’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından şunları ekledi: "Katar Dünya Kupası'ndaki Gana maçında VAR ekranını deviren Cavani olsaydı, bu kez spot ışıkları Fluminense'nin orta saha oyuncusu Canopio'ya çevrildi. Canopio, uzatma dakikalarında Kobarsi'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle kırmızı kart gördü, ardından hakemi itti ve İspanya yedek kulübesinin tamamıyla yüzleşti."

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"AS" gazetesi şöyle devam etti: "Uruguay, son yıllarda rekabetçilik ile şiddeti birbirine karıştırdı ve teknik direktör Marcelo Bielsa’nın kişiliği etrafında oluşan ortam da buna yardımcı olmuyor. İspanya maçı öncesindeki günler, uzun süredir var olan bir iç krizi ortaya çıkardı. Teknik direktörün yöntemleri oyuncuların hoşuna gitmedi, oyuncuların bazı davranışları da teknik direktörün hoşuna gitmedi."

Gazete şöyle devam etti: “Bunu ona, Fede Valverde’nin de aralarında bulunduğu 4 as oyuncu bildirdi. Diğerleri tarafsız kalmayı tercih etti, ancak sonun çoktan yazılmış olduğu belliydi. Eleme turlarının sonunda, elemeyi başarmış olmalarına rağmen ortam gergindi. Ancak her şey Copa América’da başladı; yarı finalden elendikten sonra isyanın ilk belirtileri ortaya çıktı.”

“Efsanelere hakaret”

Madridli gazete şöyle devam etti: "Takımdaki ve federasyondaki hiç kimse, aralarında Luis Suárez’in de bulunduğu birçok efsaneye yönelik aşağılayıcı muameleyi hoş karşılamadı. Birçok kişiye göre, bu Bielsa döneminin sonu olmalıydı. Dostluk maçıyla ayrılma ihtimali gündeme geldi. Federasyonun üst yönetiminde toplantılar yapıldı, ancak sonunda kimse sözleşmeyi feshetmeye cesaret edemedi."

Gazete şöyle devam etti: “Uruguay Futbol Federasyonu, yüksek tazminat bedeli nedeniyle onu tuttu ve bu durum takımın Dünya Kupası’ndaki performansını etkiledi... La Celeste’de birçok çalışan, onun yöntemlerini, ‘mantıksız’ taleplerini ve sonuçta bir fayda sağlamayan iyileştirmeler için yapılan gereksiz harcamaları sorguladı.”

Uruguay’ın efsanelerinden Diego Lugano ise maçın ardından “AS” gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: “(Bielsa) 5 sakat oyuncu getirdi. Hiçbir şey anlamadı. Takıma daha hücumcu bir karakter kazandırabileceğini sandı, ama zaten Dünya Kupası’na gelmemeliydi.”