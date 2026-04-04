Valverde'nin eşi, Barcelona maçının hakem kararını alaycı bir şekilde eleştirdi

Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'nin eşi Mina Bonino, bugün Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftası kapsamında "Riazur Metropolitano" Stadyumu'nda oynanan Barcelona-Atlético Madrid maçında yaşanan tartışmalı bir hakem kararına alaycı bir yorumda bulundu.

Valverde'nin eşinin alaycı yorumu, Barcelona'nın ikinci yarıya bir kişi eksik başlamak üzereyken geldi. 46. dakikada, orta sahada yaşanan sert bir çarpışmada genç savunma oyuncusu Gerard Martin, Atletico oyuncusu Thiago Almada'nın bacağına vurduğu için hakem tarafından doğrudan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Ancak hakem, video yardım sistemi (VAR) ile oyunu tekrar izledikten sonra kararından vazgeçti. VAR, Martin'in rakibinin ayağına çarpmadan önce topa vurduğunu gösterdi; bunun üzerine hakem, doğrudan kırmızı kart kararını iptal ederek Barça oyuncusuna sadece sarı kart gösterdi. Atletico Madrid, ilk yarı bitmeden önce oyuncusu Nico Gonzalez'in oyundan atılmasıyla zaten eksik oynuyordu.

Bu olaya ilişkin olarak Mina, Instagram hesabındaki "Hikaye" özelliğinde "Bu kırmızı kart değilse stadyum kapatılmalı" yazarak bir gülen yüz emojisi ekledi.

Barça maçı 2-1 kazanarak La Liga'da liderliğini pekiştirdi. 76 puana ulaşan Barça, bugün erken saatlerde ev sahibi Real Mallorca'ya 2-1 yenilen ikinci sıradaki rakibi Real Madrid'in 7 puan önünde yer alıyor.