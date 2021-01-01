Valentin Rosier: Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, Sporting ile Beşiktaş'ın anlaşmasını ve Şampiyonlar Ligi müziğini Vodafone Park'ta dinlemek istiyor.

Hem Süper Lig 'i hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak 12 sezon aradan sonra 'duble' yapan Beşiktaş 'ta sezona damga vuran oyuncuların başında Valentin Rosier geliyordu.

Siyah-beyazlı takımın Portekiz devi Sporting 'den kiraladığı Fransız sağ bek, geride kalan sezonda mevkisinin 1 numarası olarak gösterildi.

Sabah 'a konuşan Rosier, hem sona eren sezonu hem de gelecek planlarını anlattı.

Valentin Rosier ne dedi?

"Her zaman iki kupayı birlikte kazanamazsınız. Bu özel bir durum, emeklerimizin karşılığını aldık. Bundan dolayı kendimi gururlu ve keyifli hissediyorum. Umarım devamını da getiririz."

"Fransa'da Dijon'da iyi bir sezon geçirmiştim. Sporting'e gidince işler biraz komplikeleşti. Adapte olamadım, bana farklı geldi, uymadı."

"Beşiktaş'a geldiğim zaman doğrusunu söylemek gerekirse biraz korkum vardı. Beşiktaş'ı tanıyordum ama Türkiye'ye, yaşantıya ve hayatın nasıl olduğuna dair fazla bilgim yoktu."

"Aynı dili konuştuğum arkadaş grubum var, onlar bana yardımcı oldu. Çabuk adapte oldum. İstanbul bana iyi geldi, ben de Beşiktaş'a iyi geldim."

"İşin aslı sezon başında 'Şampiyon olur muyuz' diye düşünmemiştim. Başta bocalama dönemimiz de vardı. Ama cesaretle, çok çalışarak, üzerine koyarak gittik ve şampiyon olduk. Bu tarif edilemez bir mutluluk."

"Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum. Beni aşan, kulüplerin arasında kendi konuşacakları şeyler. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Kulübü sevdiğimi tavırlarımdan da anlayabilirsiniz. Çünkü burada kendimi rahat hissediyorum."

"Kulüpler bir anlaşmaya varıp ortak yolda buluşursa ben de Beşiktaş'ta kalmaktan, Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım."

"Göztepe maçı için duygu boşalması diyebilirim. Size inanan insanlara karşı sözünüzü tuttuğunuzu, güvenini boşa çıkarmadığınızı hissediyorsunuz. Benim bu günlere gelmemde en büyük desteği veren annemdi, onun da güvenini boşa çıkarmadım."

"Takım olarak size inanan taraftarlar ve kulüp için bir şeyler başardığınızı hissediyorsunuz. Bunlar çok büyük bir gurur ve onur. Her maçın hikâyesi çok farklı olur ama en özeli Göztepe maçıydı."

"Sergen Yalçın'ın verdiği en önemli şey öz güven. Sahada kendinizi daha rahat hissediyorsunuz. Hangi pozisyonda oynarsanız oynayın orada size bir özgürlük tanıyıp, kendi alanınızı yaratmanıza imkân veriyor. Öz güven ve özgürlüğü birleştirdiğiniz zaman daha fazla performans gösterme fırsatınız oluyor."

"Bir öğretmen gibi bana verdiği öz güven ve saha içerisinde özgürlükle birlikte, bizi her zaman desteklemesinden dolayı. Bence Sergen hocayı diğer hocalardan ayırt eden en önemli özelliği bu."

"Aboubakar, N'Koudou ve benim aramda farklı bir bağ var. Abou'ya şef diyoruz. Çok tecrübeli. Yeri geliyor, evimize kadar gelip anlatıyor. Abou'nun tavırları, onun konuşma tarzı, jestleri, mimikleri çok farklı."

"Takımda en iyi giyinen benim. En kötü giyinen ise N'Sakala. Bazen çok garip şeyler giyinebiliyor. Puantiyeli ayakkabılar falan giyiniyor. Çok rahat grubun en rüküşü N'Sakala diyebilirim. Ayrıca takımın en oburu da N'Sakala. Onu sürekli bir şeyler yerken görebilirsiniz."

"Babam askerdi. Ben de ya asker ya futbolcu olacaktım. Tanrı'ya şükür futbolcu oldum."

Valentin Rosier'nin en iyi 11'i

Fransız oyuncu röportaj sonunda dünya yıldızlarından oluşan en iyi 11'ini seçti.

Dört Brezilyalı ve iki Fransız oyuncunun yer aldığı kadroda Lionel Messi'nin olmaması dikkat çekti. Kadroda ayrıca Real Madrid forması giymiş beş futbolcu yer buldu.

Valentin Rosier'in en iyi 11'i 👇



Nasıl buldunuz? 😁 pic.twitter.com/dzHOc0kQyF — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) May 22, 2021

Valentin Rosier kimdir?

Fransız sağ bek Valentin Rosier, Dijon'da özellikle 2017-18 sezonunda başarılı bir performans gösterdi. Bu performans onu Portekiz'in en büyük kulüplerinden biri olan Sporting'e taşıdı. Geçen sezon çoğu zaman üçlü savunma ile oynayan Sporting'de Rosier sadece dokuz maça çıkabildi ve Makedon oyuncu Stefan Ristovski'nin arkasında kaldı.

Bu sezonun başında Beşiktaş'a gelen Rosier takıma katılmadan önce siyah-beyazlı takım, hem Şampiyonlar Ligi'nden hem de Avrupa Ligi 'nden elendi. Lige de dört maçta sekiz puan kaybederek başladı.

Rosier'in ilk karşılamasında Beşiktaş, Denizlispor'u 3-2 yendi ve siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yolculuğu başladı.

Fransız oyuncu sezon boyunca 37 resmi maça çıktı ve kariyerinin en çok mesai yaptığı sezonu yaşadı. Altı asist yapan Rosier, kariyerindeki ilk golü de Türkiye Kupası maçında Tarsus İdman Yurdu ağlarına gönderdi.