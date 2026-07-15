Valentijn Driessen, PSV'nin yıldızı hakkında dikkat çekici bir iddiada bulundu: "Elbette reddedildi"

Valentijn Driessen, Fulham, PSV ve Ricardo Pepi’nin kış transfer döneminde yaşananlarla ilgili tam olarak dürüst davranmadıklarını düşünüyor. De Telegraaf gazetesi muhabiri, bunu Salı akşamı Vandaag Inside programında dile getirdi.

Johan Derksen, Pepi’nin neden Fulham’a gitmediğini sorduğunda, Driessen söze karıştı. “Tabii ki transferi reddedildi.”

“Ama bunu söylemiyorlar. Her şey anlaşılmıştı, sadece sağlık kontrolü için İngiltere’ye gidecekti ama birdenbire geri döndü,” diye devam etti Driessen. “Bu çocuğu satmak artık zor olacak.”

Bu nedenle Driessen, Pepi’nin PSV’de kalacağını öngörüyor. 23 yaşındaki forvetin Eindhoven’daki sözleşmesi 2030 ortasına kadar devam ediyor.

İlginç bir şekilde Driessen, Pepi’nin hiç ilk 11’de yer alıp almayacağını merak ediyor. “Alassane Pléa artık tekrar formda ve çok iyi bir izlenim bırakıyor gibi görünüyor. Yakında bir yıl daha yedek kulübesinde oturmak zorunda kalabilir...”

Transfermarkt’a göre Pepi’nin değeri hâlâ 30 milyon avro. PSV, 2023 yılında onu Augsburg’dan 13 milyon avroya transfer etmişti.

PSV için ne yazık ki Pepi, Dünya Kupası’nda pek de etkileyici bir performans sergileyemedi. Beş maçta toplam 202 dakika sahada kaldı ve gol atamadı.