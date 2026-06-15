2026 Dünya Kupası'nın ilk maç haftasının ardından Valentijn Driessen, PSV'nin orta saha oyuncusu Ismael Saibari hakkında son derece olumlu görüşler dile getiriyor. De Telegraaf gazetesi muhabiri, Faslı oyuncunun uluslararası arenada adını duyurduğunu belirtiyor.

"Ismael Saibari havlu olayını geride bıraktı ve dünya şöhretinin peşinde," diyor Driessen, PSV'nin orta saha oyuncusu hakkında yazdığı köşe yazısının başlığında. Konuşulan gazeteci, Eindhoven kulübü yönetiminin Brezilya - Fas (1-1) maçını memnuniyetle izlediğini düşünüyor.

Driessen'e göre Saibari sahadaki en iyi oyuncuydu. “Dünya Kupası'ndaki böylesine önemli bir maçta, o iki hücum pozisyonunda %92 pas isabet oranı da dahil olmak üzere istatistikleri çok özel. Özellikle de en üst seviyedeki sahnede ilk kez oynayan bir oyuncu için.”

“PSV'li oyuncu, attığı gol ve sergilediği oyunla Bayern Münih'in ilgisini ve 50 milyon avro artı transfer ücretini haklı çıkardı,” diye yazan Driessen, anlaşmanın Dünya Kupası sırasında tamamlanmasını bekliyor.

Driessen, Afrika Kupası finali sırasında havlu olayıyla gündeme gelen Saibari’nin, dünya çapındaki imajını düzelttiğini düşünüyor. “Saibari, şu anki statüsüyle böyle bir şeye artık izin vermeyecektir.”

“Bundan sonra o, Fas’ın Brezilya’ya karşı attığı muhteşem açılış golünün sahibi olarak anılacak. Ancak Saibari bununla yetinmeyecek. Kendisi ve Fas için küresel bir atılım ve dünya çapında şöhret peşinde,” diye bitiriyor Driessen.

Fas, bu Dünya Kupası'nın grup aşamasında İskoçya ve Haiti ile iki maç daha oynayacak.