Valentijn Driessen: "O, Eredivisie'nin seviyesini aştı"

Valentijn Driessen, De Telegraaf’ın futbol podcast’i Kick-off’ta Mika Godts’tan çok etkilendiğini söyledi. Gazeteci, Jordi Cruijff’in bu süreçte önemli bir rol oynayabileceği güzel bir sonraki adım öngörüyor.

Godts'un golü, Zlatan Ibrahimovic'in 2004'te NAC Breda'ya attığı golü (6-2) çok anımsatıyordu. “Steven Berghuis karşılaştırma yapıyordu ve ilk başta Zlatan'ın golünün daha güzel olduğunu düşündü, ancak daha sonra Zlatan'ın golünün aslında daha güzel olmadığını söyledi,” diye açıkladı Valentijn Driessen.

“Godts'un golünü olağanüstü buldum, çünkü çok daha dar bir alanda gerçekleşti. Ibrahimovic on altı metrenin dışından başlamıştı. Godts kendi yarı sahasından koşmaya başladıysa da, tüm hareketleri on altı metrenin içindeydi. Bence eşsiz bir goldu,” diye değerlendirdi Driessen.

Genellikle eleştirel olan gazeteci, Belçikalı oyuncu hakkında çok övgü dolu. “O, aslında Eredivisie’yi aştığını kanıtlıyor.” Driessen, mevcut Ajax kadrosunda öne çıkmanın zor olduğunu düşünüyor. “Ama Godts, diğerlerinden bir adım önde.”

Kick-off ekibine göre, kötü giden takımda Belçikalı kanat oyuncusu tek umut ışığı. Sean Steur da gündeme getirildi. “Ama o, futbol oynamaktan çok yedek kulübesinde oturuyor,” dedi Driessen, ardından sunucu Heijn Keijser oyuncuyu savundu. “Ama tabii ki o henüz genç.”

Driessen daha sonra Godts’a tavsiyede bulundu. “Bence bir ara adım atması gerekiyor. Jordi Cruijff ile Pep Guardiola arasındaki bağlantılar açıkça görülüyor. Manchester City, otuz, kırk ya da elli milyon ödeyebilecek bir kulüp. Belki Ajax da bunu ister.”

62 yaşındaki Westlander, Jérémy Doku'yu kadrodan çıkarma ihtimalinin yüksek olmadığını düşünüyor. “Doku milli takımda zaten ilk tercih, Godts ise belki ikinci tercih. Ama o, kadroya seçildiği için bile mutlu olmalı.”