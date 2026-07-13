Valentijn Driessen, Feyenoord oyuncusuna sert çıktı: “Defol git! Onu hiç sevmiyorum”

Valentijn Driessen ve Mike Verweij, Feyenoord’a Kayne van Oevelen’i kadroya katmasını tavsiye ediyor. Bunu De Telegraaf’ın Kick-off adlı podcast’inde dile getiriyorlar. Ancak bu, Rotterdam ekibi için pek de kolay olmayacak, zira Valencia da FC Volendam’ın 22 yaşındaki kalecisiyle ilgileniyor.

Feyenoord bir süredir yeni bir kaleci arıyor ve özellikle Hertha BSC’den Tjark Ernst’i gözüne kestirmiş durumda. Ancak görüşmeler tıkanmış durumda; bu nedenle Feyenoord Transfermarkt’a göre Van Oevelen şu anda alternatif olarak değerlendiriliyor.

Ancak rekabet hiç de kolay değil: Feyenoord’un yanı sıra Ipswich Town, Leeds United ve özellikle de geçen sezon Volendam ile birlikte Keuken Kampioen Divisie’ye düşen Van Oevelen için Valencia’nın da devreye girdiği söyleniyor.

Driessen, Van Oevelen’in Feyenoord için önemli bir takviye olacağını düşünüyor. “Geçtiğimiz yıl çok iyi bir izlenim bıraktı. Feyenoord’un böyle bir oyuncuyu kadrosuna katmamasını anlayamıyorum. Gerekirse yedek kaleci olarak bile.”

Verweij de onunla aynı fikirde. “Feyenoord’un muhtemelen finansal imkânları var. Bence Van Oevelen için 2 ya da 2,5 milyon euro teklif ederseniz, onu kadroya katabilirsiniz.”

“Ve o zaman Feyenoord olarak benim gözümde gerçekten mükemmel bir kaleciye sahip olursunuz. Çok büyük potansiyeli olan bir genç. Yani ben de onu transfer ederdim, ama muhtemelen Rigaux daha çok Belçika’ya bakıyordur.”

Feyenoord, artık birinci kaleci pozisyonunu garantilememiş olan Timon Wellenreuther’in ayrılmak istemesi nedeniyle yeni bir kaleci arıyor. Driessen, Alman kaleciyi zaten pek sevmediğini söylüyor.

“Yedek kulübesinde oturmayı kabul etmiyor. Sevinin. O adam gitsin. Onu hiç sevmiyorum. Şimdi de öyle, ilk yarıda Club Brugge’li bir oyuncuya yine deli gibi daldı. O oyuncuyu sakatlayabilir, ama kendini de sakatlayabilir. Oysa aslında transfer peşinde. O zaman pek akıllı davranmıyorsun,” diye bitiriyor Driessen.