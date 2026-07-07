Valentijn Driessen, Dünya Kupası’nın başrol oyuncusuna acımasızca saldırdı: “Ne kadar da eziksin sen!”

Valentijn Driessen, “Vandaag Inside Oranje” programında Norveç’ten son derece rahatsız olduğunu belirtti. Norveçliler Pazar günü Brezilya’yı Dünya Kupası’ndan elemeyi başardılar, ancak Driessen bu durumdan bir an bile keyif almadı.

“Elbette o Norveçlilerden keyif aldım,” diye Johan Derksen olumlu bir şekilde söze başlıyor. “Daha önce de iyi bir izlenim bıraktıklarını düşünüyordum, ama şimdi de gerçekten çok iyi bir performans sergilediler. Ayrıca bu sadece o forvet (Haaland, ed.) ile sınırlı değil, kadrolarında epey iyi oyuncular var.”

Derksen bu bağlamda kaptan Martin Ødegaard’dan bahsediyor, ancak Driessen bu konuda pek de hevesli değil. “Brezilya maçında sürekli top kaybı yaşadı ve sonra da herkesi bacaklarının arasından geçmeye çalıştı. İyi bir oyuncu, ama Neymar gibi bir efsaneyi bacaklarının arasından geçmeye çalışıyor…”

“İlkinde faul kararı çıktı ve Neymar, ‘Tamam, sen büyük bir oyuncusun’ dedi. Ama sonra yine aynı şeyi denemeye başladı,” diye öfkelendi Driessen. “Bunu yapmamalısın!”

Kaleci Ørjan Nyland da Neymar’a karşı sergilediği davranış nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Brezilyalı oyuncu, ikinci yarının uzatma dakikalarında penaltıdan skoru eşitleyen golü attığında, Norveç kalecisiyle tartışmaya girdi.

“Şu Nyland, bütün yıl Sevilla’da yedek kulübesinde oturuyor. Topa dokunamıyor, hiçbir şey yapamıyor! Ve şimdi tesadüfen hayatının maçını oynuyor ve o penaltıda Neymar’a karşı çok havalı davranıyor,” diye haykırıyor Driessen.

De Telegraaf gazetesinin futbol editörü, bu durum hakkında tek bir iyi söz bile söylemiyor. “O zaman şöyle düşünüyorum: ne kadar da eziksin! Umarım İngilizlere karşı da bu kadar güzel bir şekilde elenirler, harika olur.”