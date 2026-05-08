Valentijn Driessen: "Bu, Ajax için elbette harika bir forvet olurdu"

Cumartesi günü De Telegraaf'ın Kick-Off podcast'inde ortaya çıkan bilgilere göre, Valentijn Driessen, Luuk de Jong'u Ajax için kesinlikle bir takviye olarak görüyor. FC Porto'nun 35 yaşındaki forveti, hassas bir özel sorunla boğuşuyor ve Zerozero'ya göre bu nedenle Hollanda'ya geri dönüyor.

Portekizli basına göre, Hollanda'daki bir aile ferdinin ciddi bir hastalığı, eski Hollanda milli takım oyuncusunun kararında belirleyici bir rol oynuyor. De Jong, bu zor dönemde ailesine yakın olmak ve onlara destek olmak için doğru zamanın geldiğini düşünüyor.

Driessen, Cuma günü De Jong'un geleceği üzerine eğilecek. Sabah gazetesinin futbol şefi, deneyimli forveti Amsterdam kulübüyle ilişkilendirerek, "Bu elbette Ajax için harika bir forvet olurdu" diyor.

"Tabii ki ciddi bir sakatlık geçirdi. Bakalım bundan nasıl çıkacak," diyor Ajax gözlemcisi Mike Verweij, De Jong konusunda temkinli davranıyor. "Yaşı ilerledi. Bu durumda forma girmesi genellikle daha uzun sürer. Ama FC Twente, Ajax... Elbette onu iyi değerlendirebilecek pek çok kulüp olacaktır."

"Hollanda'da bir oyuncu sakatlandığında sıkça görülen bir durum. De Jong ağır bir sakatlık geçirdi ve tüm sezon boyunca futbol oynayamayacaktı. Kulüpler genellikle 'belirli koşullar altında sözleşmeni uzatırız' derler. Ancak bu durumda öyle olmadı. Bunun nedeni, De Jong'un geri dönmek istemesi," diye ekliyor Driessen, Hollandalı forvet hakkındaki analizine.

"Ve bu, onun tekrar PSV'yi seçmesinin nedenlerinden biriydi. Artık yurtdışında kalmak istemedi," diyerek Driessen, son olarak De Jong'un 2022'de PSV'ye dönüşüne atıfta bulunuyor. Sonunda forvet, FC Porto onu Portekiz'e transfer etmeden önce üç yıl boyunca Eindhoven ekibine sadık kaldı.