Valentijn Driessen, Ajax’ın Yves Bissouma’yı Amsterdam’a getirme tercihine hiçbir anlam veremiyor. De Telegraaf’ın futbol şefi, Amsterdammers’in Malili orta sahayla birlikte esasen sorunları da kulübe taşıyacağından endişe ediyor.

Vandaag Inside programında konuşan Driessen, Bissouma hakkındaki son derece sert görüşünü dile getirdi. "Bu, antrenmanda olmaktan çok gülme gazıyla haşır neşir olan bir Malili falan" dedi.

Bissouma, iki yıl önce sosyal medyada gülme gazı kullandığı bir videonun ortaya çıkmasının ardından Tottenham Hotspur tarafından bir kez disiplin cezası kapsamında uzaklaştırılmıştı. "Keyif amaçlı gülme gazı, hem de bir futbolcu için!" diye hayıflandı Driessen.

Driessen, özellikle de Bissouma tercihinin Ajax’ın daha önce aldığı kararlarla nasıl bağdaştığını anlamıyor. "Jordi Cruijff, sözde problemli bir futbolcu olduğu için Noa Lang’i istemedi ama bunu kulübe alıyorsan... O zaman sorunları da içeri almış oluyorsun."

Teknik direktör Míchel Sánchez de pazartesi akşamı Driessen’in eleştirilerinden nasibini aldı. Gazeteci, İspanyol çalıştırıcının Fortuna Sittard karşısında (1-5 galibiyet) Oliver Edvardsen’i sol kanatta ilk 11’de başlatma tercihine katılmıyor. "En iyi oyuncun Ouazane’i oynatmadığın sürece asla şampiyon olamazsın. O Míchel bunu yapmıyor."

Julian Brandt da şık açılış golüne rağmen Driessen’in eleştirisinden kaçamadı. "Almanya’da o Brandt’a pısırık diyorlardı. Mücadele edilmesi gerektiğinde ortada olmuyordu" ifadelerini kullandı muhabir.

Driessen, maç sonu Brandt’ın yaptığı açıklamayı da fazla kolaycı buluyor. Orta saha oyuncusu, ilk yarısından memnun olmadığını ve bu yüzden golüne ölçülü tepki verdiğini söyledi. "O topu çok iyi vurdu ama maçtan sonra çıkıp da ‘iyi oynamadım, bu yüzden sevinmedim’ demek fazla kolay."