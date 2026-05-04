Valentijn Driessen, Ajax'ın "birinci sınıf golcü"suna sert çıkıştı

Valentijn Driessen, Óscar García’nın Ajax ile PSV arasındaki derbi (2-2) öncesinde yaptığı seçimlere katılmıyor. Gazeteci, Pazartesi günü De Telegraaf’ta yayınlanan köşe yazısında bu görüşünü açıkça dile getirdi.

Driessen'e göre Johan Cruijff ArenA'daki maç, kalite açısından zayıf bir karşılaşmaydı. O, "utanç verici ve acı verici" bir şeref kordonunun ardından, çabucak unutulacak bir maçın oynandığını gördü.

Eleştirel tavrıyla tanınan Driessen, García'yı baş suçlu olarak gösteriyor. "Ajax, İspanyol teknik adamın yönetiminde Ajax'tan çok uzak. Johan Cruijff'in öğretilerini vaaz ediyor, ama birinci sınıf bir korkak."

Driessen, Oscar Gloukh yerine Ko Itakura'yı ilk 11'de oynatma kararını da eleştiriyor. “Sonunda Ajax ve García, 93. dakikada Mika Godts'un muhteşem vole vuruşuyla kurtuldu. 2-2'de sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış gibi sevinmek sadece abartılı değil, aynı zamanda İspanyol teknik adamın ne kadar stresli olduğunu da gösteriyor.”

“García kazanmak için değil, özellikle kaybetmemek için oynuyor ve bu yüzden PSV’nin bir nevi B takımı karşısında skor 2-2 oldu. PSV maçında takımı gören Jordi Cruijff’in önünde çok iş var. García, Ajax’ta kalmak istediğini belirtti; gelecek sezon teknik direktör olarak yedek kulübesinde oturmayacak,” diye sonlandırıyor Driessen Cumartesi gününün ardından.

Ajax için önemli bir yaz yaklaşıyor. “Cruijff, Ajax’ta sınırlı mali imkanlar nedeniyle tamamen yeni bir takım kurma şansına sahip değil. Ajax gelecek sezon PSV karşısında şansını denemek istiyorsa, kadroda en az yedi pozisyonda takviye yapılması gerekecek.”

Ajax şu anda dördüncü sırada ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma şansını kaybetmiş gibi görünüyor. Kalan maçlarda Amsterdam ekibi FC Utrecht (evinde) ve sc Heerenveen (deplasmanda) ile karşılaşacak.