Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Covid-19 salgınına yakalanan sporcular arasına Ezequiel Garay da katıldı.

İspanya Birinci Futbol Ligi ( ) takımlarından 'da forma giyen Ezequiel Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

33 yaşındaki Arjantinli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2020 kötü başladı. Koronavirüs testim pozitif çıktı, kendimi çok iyi hissediyorum. Sağlık otoritelerinin tavsiyelerine dikkat ediyorum ve karantinadayım." ifadelerini kullandı.

Garay, La Liga'da koronavirüs testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.