Valencia'da vaka sayısı 25'e çıktı

Koronavirüs'ten etkilenen ilk kulüplerden biri olan Valencia'da vaka sayısı 10'u futbolcu olmak üzere 25'e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında en çok vaka yaşanan kulüplerden birisi de . ile oynadığı maçının ardından salgınla mücadele etmeye başlayan İspanyol ekibinde hastalığa yakalananların sayısı artıyor.

Marca'nın haberine göre; Valencia'da vaka sayısı 10'u futbolcu, 15'i personel olmak üzere toplam 25'e yükseldi.

Valencia kimlerin koronavirüse yakalandığını açıklamadı. İlk olarak testinin pozitif çıktığını açıklayan Garay'ın ardından Mangala ve Gaya da koronavirüs ile mücadele ettiklerini duyurmuştu.