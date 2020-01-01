Valencia

Valencia'da koronavirüs vakası

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Valencia Mestalla
Getty Images
İspanyol ekibinde iki kişinin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular ve teknik heyete yapılan testler sonucu iki kişide virüs tespit edildiği belirtildi. 

Bu isimlerin evlerinde karantinaya alındığı ve sağlık otoritelerine bilgi verildiği kaydedildi.

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