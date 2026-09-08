Barcelona orta saha oyuncusu Rodri'nin geçtiğimiz pazar günü oynanan Valencia karşılaşmasında takım arkadaşı Pau Cubarsi'ye söyledikleri, Barça'nın 3-0 önde olduğu anlarda ev sahibi ekibin gösterdiği zayıf dirence dair düşüncesini gözler önüne serdi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Rodri, yedi sezonunu geçirdiği İngiltere Premier Lig'in ardından geri döndüğü La Liga'da Katalan ekibinin formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığı bu maçın ardından iki şey öğrendi.

Gazete, birinci hususun İngiltere'de deplasmanda oynanan tüm maçların ev sahibi takımın belli bir sertlik ve direnciyle geçtiği, ancak Rodri'nin La Liga'da aynı şeyi gözlemlemediği olduğunu belirtti.

İkinci husus ise İspanya'da her şeyi yakalamaya hazır televizyon programlarının bulunması ve bu nedenle sahada ve saha dışında takım arkadaşlarıyla konuşurken ağzı kapatarak konuşmanın daha iyi olduğu.

İspanyol gazetesi, yaşananların Rodri'ye, Real Madrid de kendisini kadrosuna katmak isterken Barcelona'da oynamayı tercih etmesini kendisine affetmeyeceklerini öğrettiğini açıkladı.

Rodri, pazar günü Mestalla Stadı'nda bu iki hususu unuttu; 62. dakikada yerini Marc Bernal'e bıraktığında skor Barcelona'nın 3-0 önde olduğunu gösteriyordu ve maç Katalan ekibinin 5-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Rodri, aynı dakikada yerini Christensen'e bırakan Pau Cubarsi'nin yanında yedek kulübesine oturdu ve maçta gördüklerini takım arkadaşına anlatırken buldu kendini.

Rodri, yedek kulübesinde otururken ağzını kapatmadan, art arda değil belli aralıklarla söylediği bazı yorumlarında Cubarsi'ye şunları söyledi: "Çok zayıflar, bunlar... Çok zayıflar. Çok kötüler dostum. Fena halde kötüler. Geçen sezonu puan durumunda nasıl tamamladılar? İkinci yarıda orta sahayı bile geçemediler..."

Bu sözleri "Movistar Plus" ağının kameraları yakaladı ve açıklamalarının saygısızlık mı yoksa özel bir konuşmadaki aşırı bir samimiyet mi olduğunu değerlendirmek kamuoyuna bırakıldı.



Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz