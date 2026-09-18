Valencia, takımın başına geçmesi için Meksikalı teknik direktör Javier Aguirre ile anlaşma çalışmalarını sürdürüyor. Aguirre'nin adı son saatlerde Carlos Corberán'ın halefi olarak en öne çıkan aday şeklinde gündeme geldi.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Valencia birkaç teknik direktörle yapılan ilk temaslar turunun ardından günler önce Aguirre'nin temsilcileriyle müzakerelere başladı. Cuma gününün, iki taraf arasında nihai bir anlaşmaya giden yolu açabilecek belirleyici bir toplantıya ya da görüşmeye sahne olması bekleniyor; zira transferi tamamlama konusunda ortak bir istek bulunuyor.

Müzakereler tam bir gizlilik içinde yürütülüyor. Kulüp ve eski Mısır Milli Takımı teknik direktörünün temsilcileri, özellikle bazı sportif ve sözleşmesel hususların hâlâ karara bağlanması gerektiğinden, detaylar konusunda sessizliğini koruyor.

Valencia yöneticileri, büyük tecrübesi, kişiliği ve La Liga bilgisi göz önünde bulundurulduğunda Aguirre'nin mevcut dönem için gereken niteliklere sahip olduğunu düşünüyor. Aguirre daha önce Osasuna, Atlético Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés ve Real Mallorca'yı çalıştırmıştı.

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Buna karşılık, Aguirre İspanya'ya teknik direktör olarak dönme fikrini büyük bir memnuniyetle karşılıyor ve mali hususlar müzakerelerin önünde bir engel gibi görünmüyor. Teknik direktör, mevcut sezonu tamamlamasına olanak tanıyacak, başta düşmekten kurtulmak olmak üzere belirli hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlı olarak sözleşmesinin bir sezon daha uzatılması imkânını da içeren bir formüle ulaşmayı hedefliyor.

67 yaşındaki Aguirre, Meksika Milli Takımı'ndaki görevinin sona ermesinden bu yana takımsız durumda. Geçtiğimiz aylarda birçok teklif de aldı, ancak İspanyol futboluna dönmeyi tercih etmeyi sürdürdü.

Şu anda Valencia transferi bitirmek için acele etmiyor; zira takımı Real Sociedad karşısında Óscar Sánchez çalıştıracak. Kulüp, yeni teknik direktörün Paterna'ya gelip takımla çalışması için üç haftaya uzayan milli takım arasından yararlanmayı planlıyor.



