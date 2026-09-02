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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Çeviri:

Valencia mücadelesi öncesi Barcelona'dan sevindiren haber

Valencia - Barcelona
Valencia
Barcelona
La Liga
Gavi
İspanya

Önemine rağmen: Barcelona, oyuncusunun dönüş tarihini öne çekmeyi reddediyor

Barcelona kulübü, Katalan takımının İspanya Ligi'nin dördüncü haftasında önümüzdeki pazar günü Valencia ile yapacağı karşılaşma öncesinde sevindirici bir haber aldı.

"Sport" gazetesine göre, Gavi yarın perşembe günü saha çalışmalarına dönecek ve antrenmanın önemli bir bölümünü diğer takım arkadaşlarıyla birlikte yapması bekleniyor.

Bu adım, oyuncunun La Liga'nın ilk haftasında Elche karşısında aldığı darbenin ardından yaşadığı endişe durumunun ardından, Gavi'nin iyileşme sürecinde önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.

Gavi, maç sırasında sağ bacağına sert bir darbe aldı ve ardından bir miktar rahatsızlık hissetmeye başladı; sağlık ekibi o an bir önlem olarak kendisini sahadan çıkarmaya karar verdi.

Sakatlığın, daha önce ön çapraz bağ yırtığı şeklinde ciddi bir sakatlık yaşadığı bacağın aynısında meydana gelmesi nedeniyle endişe büyüktü; ancak sonrasında geçirdiği testler ciddi bir sakatlığın bulunmadığını dışladı ve durumun bir ezikten öteye geçmediğini teyit etti.

La Liga
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

O günden bu yana Gavi, ağrılardan tamamen kurtulmak amacıyla özel bir antrenman programına devam etti.

Barcelona, Gavi'nin dönüş tarihini öne çekmeyi düşünmüyor; öncelik, oyun hissini kademeli olarak yeniden kazanması; Valencia ile karşılaşmak üzere takımla birlikte Mestalla'ya seyahat etmesi de göz ardı edilmiyor.

Gavi'nin dönüşü, gerek sahada sunduğu katkı gerekse soyunma odasındaki önemi nedeniyle temel unsurlardan biri olması bakımından, teknik direktör Hansi Flick açısından özel bir önem taşıyor.

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