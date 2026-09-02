La Liga - Hafta 4 6 Eyl 2026 - 10:15 Estadio Mestalla

Valencia - Barcelona maçı 6 Eylül 2026'da EST 10.15 ve GMT 15.15'te başlayacak.

Son şampiyon Barça, geçilmesi gereken takım gibi görünüyor

Barça teknik direktörü Hansi Flick, şampiyonun Elche karşısındaki sezon açılışında Adami, Raphinha, Fermin Lopez, Lamine Yamal ve Espart'a ilk 11'de şans verdi ve Katalan ekibi deplasmanda rakibine karşı çok üstün bir oyun sergileyerek sahadan 5-0 galip ayrıldı. Bunu Athletic Bilbao karşısında alınan 2-0'lık galibiyet ve Rayo Vallecano önündeki 5-2'lik zafer izledi.

Getty Images

Los Che için zorlu başlangıç

Valencia, LaLiga'daki ilk üç maçından yalnızca bir puan çıkarabildi. Nijeryalı forvet Umar Sadiq, şu ana kadar takımın bu sezondaki tek golünü Deportivo La Coruna'ya 3-1 kaybedilen maçta attı. Şampiyona karşı oynanacak maçla birlikte işler kolaylaşmıyor.

Öne çıkan oyuncular, sakatlık haberleri ve istatistikler

Lamine Yamal'ın Rayo Vallecano karşısında attığı ikinci gol, kulüp formasıyla kaydettiği 50. gol oldu. Yamal, Avrupa'nın beş büyük liginde bu kilometre taşına ulaşan en genç oyuncu oldu.

Bu iki takım arasındaki son 40 karşılaşmanın hiçbirinde golsüz eşitlik çıkmadı.

Raphinha, bu sezon Barça formasıyla LaLiga'da beş gol attı.

Getty Images

Barcelona transferleri

İspanya'nın Dünya Kupası Altın Top ödüllü oyuncusu Rodri, Manchester City'den ilk etapta 60 milyon euro bonservis bedeliyle gelerek en dikkat çekici transfer oldu. Hücum hattında ise Anthony Gordon (70 milyon euro), Karim Adeyemi (22 milyon euro) ve Jesse Bisiwu (8,5 milyon euro), takımdan ayrılan Robert Lewandowski, Ferran Torres ve Marcus Rashford'un yerini almak için kadroya katıldı.

Getty Images

Muhtemel 11'ler

Valencia (532): Dimitrievski; Rioja, Martínez, Diakhaby, Tarrega, Vázquez; Urginic, Pepelu, Sato; Guerra, Sadiq.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Christensen, Cubarsi, Espart; Bernal, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Raphinha.

Takım haberleri ve kadrolar

Carlos Corberan, Barcelona'nın ziyareti öncesinde birkaç ilk takım oyuncusundan yoksun. Sergi Canos, Diego Lopez, Jose Copete, Guido Rodriguez ve Justin De Haas'ın tamamı sakat listesinde yer alıyor; bu da maç öncesi Valencia kadrosunu zorluyor. Ev sahibi ekipte şu anda kayıtlı herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor.

Hansi Flick'in de yönetmesi gereken eksikler var. Roony Bardghji, Frenkie de Jong ve Gavi, Barcelona'da sakatlıkları nedeniyle hâlâ forma giyemiyor. Her iki takım için de olası bir ilk 11 henüz doğrulanmadı ve maçın başlama saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

Form durumu

Valencia, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son karşılaşması 30 Ağustos'ta Deportivo de A Coruna'ya karşı LaLiga'da alınan 3-1'lik yenilgiyle sonuçlandı, ondan önce de Real Betis'e 1-0 kaybetti. Celta Vigo ile oynanan 0-0'lık beraberlik bu iki yenilginin arasında yer alıyor. Valencia'nın bu süreçteki tek galibiyeti, sezon öncesi hazırlık maçında Hercules'e karşı 2-0'lık skorla geldi. Takım, bu sezon oynadığı üç resmi maçta iki gol atıp beş gol yedi.

Barcelona son beş maçının dördünü kazandı; tek yenilgisini sezon öncesi hazırlık maçında Udinese karşısında aldı. O maçtan bu yana kaybetmeyen Barcelona, sırasıyla Al Ahly, Basel, Elche ve Athletic Bilbao'yu mağlup etti. Bu dört galibiyette Barcelona 14 gol atıp iki gol yedi; buna Elche karşısındaki 5-0'lık galibiyet ve son LaLiga maçındaki Athletic Bilbao karşısında alınan 2-0'lık sonuç da dahil.

İkili rekabet

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 23 Mayıs 2026'da LaLiga'da oynandı ve Valencia, Estadio Mestalla'da Barcelona'yı 3-1 mağlup etti. Ondan önce ise ikili rekabette tablo büyük ölçüde Barcelona lehineydi. Barcelona, Eylül 2025'te sahasında 6-0 kazandı, Şubat 2025'te Kral Kupası'nda Valencia'yı 5-0 mağlup etti ve Ocak 2025'te LaLiga'da 7-1'lik bir galibiyet aldı. Son beş karşılaşmada Barcelona'nın dört, Valencia'nın ise bir galibiyeti bulunuyor; Barcelona bu süreçte 21 gol atıp beş gol yedi.

Puan durumu

LaLiga'da Valencia şu anda 18. sırada yer alırken, Barcelona sezonun ilk haftalarının ardından dördüncü sırada bulunuyor.