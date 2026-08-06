Uzun süreli sözleşmeyle: Real Madrid, Diomande'nin transferini açıkladı

Real Madrid, bugün perşembe akşamı, Fildişi Sahilili oyuncu Yan Diomande'yi Leipzig'den transfer etme anlaşmasını tamamladığını duyurdu.

Real Madrid, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, 2033 yazına kadar uzun süreli sözleşme imzalayan Diomande konusunda Leipzig ile anlaşmaya vardığını belirtti.

"Sport" gazetesi, beklenenden daha uzun süren müzakerelerin ardından Real Madrid'in Leipzig'e 120 milyon avronun üzerinde ödeme yapacağını yazdı.

Transferin sabit bedeli 125 milyon avro olarak belirlenirken, kolay gerçekleşebilecek bonuslar olarak 10 milyon avro ve daha zor şartlara bağlı bonuslar olarak 5 milyon avro daha eklenme ihtimali bulunuyor. Ayrıca Leganés kulübü, transferin sabit bedelinin yüzde 5'ini alacak.

Uzun süredir beklenen açıklama, oyuncunun mevcut ve eski menajerleri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle beklenenden daha uzun süren müzakerelerin ardından geldi.

Diomande, birinci lig takımlarıyla yalnızca 46 resmi maç oynadı; bunların 10'u Leganés ile, 36'sı Leipzig ile oldu. Bu 36 maçın 33'ü Almanya Ligi'nde, 3'ü ise Almanya Kupası'nda gerçekleşti. Buna Fildişi Sahili Milli Takımı ile oynadığı 13 uluslararası maç da eklendiğinde, A takım seviyesindeki toplam maç sayısı 59'a ulaşıyor.

Real Madrid, bu tecrübenin, oyuncunun onu transfer piyasasının en umut vaat eden forvetlerinden biri yapan özelliklere sahip olduğundan emin olmak için yeterli olduğu görüşünde.

Fildişi Sahilili kanat oyuncusu, hem sağ hem de sol tarafta oynayabiliyor; bu özellik, teknik direktör José Mourinho'ya daha agresif, daha patlayıcı ve daha az tahmin edilebilir bir hücum hattı kurma konusunda çeşitli seçenekler sunuyor.